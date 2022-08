Названы препараты, которые не помогают при COVID-19 — исследование

Новое исследование показало, что три непатентованных препарата, флувоксамин, ивермектин и метформин, не смогли предотвратить тяжелую форму COVID-19, из-за которой люди попадают в больницу.

Исследование было опубликовано в the New England Journal of Medicine.

Флувоксамин является селективным ингибитором обратного захвата серотонина (СИОЗС), обычно назначаемым при депрессии, тревоге и обсессивно-компульсивном расстройстве.

Метформин используется для лечения диабета 2 типа, гестационного диабета и синдрома поликистозных яичников. Согласно веб-сайту Национальной службы здравоохранения Великобритании, он снижает уровень сахара в крови, улучшая реакцию организма на инсулин.

Ивермектин, популярный спорный препарат для лечения COVID-19, был резко отвергнут для лечения коронавируса Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), а также Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Согласно веб-сайту FDA, ивермектин используется для лечения или профилактики паразитов у животных и может использоваться для лечения паразитических червей, вшей и других кожных заболеваний у людей. Препараты для животных химически отличаются от препаратов, предназначенных для людей

Веб-сайт FDA также указал, что они «получили несколько сообщений о пациентах, которым потребовалась медицинская помощь, включая госпитализацию, после самолечения с помощью ивермектина, предназначенного для домашнего скота».

В исследовании изучалось, было ли какое-либо из трех лекарств полезным на ранних стадиях инфекции COVID-19.

«Ни одно из лекарств не оказало никакого влияния на первичный результат, который включал в себя низкий уровень кислорода, измеренный на домашнем кислородном мониторе», — сказала доктор Кэролин Брамонте, главный исследователь исследования.

Веб-сайт MarketWatch объяснил, что есть один возможный положительный момент в результатах исследования. Исследователи обнаружили, что метформин снижает количество посещений отделений неотложной помощи, госпитализаций и смертей на 40%. Конечно, необходимы дополнительные исследования, прежде чем его можно будет регулярно назначать пациентам с COVID-19.

Ранее Курсор писал, что новое антитело нейтрализует все известные варианты COVID-19. Это может стать огромным шагом на пути к вакцине широкого спектра действия.

Курсор писал, что ученые выявили повышенный риск слабоумия после заражения COVID-19. Новое исследование является одним из первых, в котором рассматриваются долгосрочные последствия инфекции COVID в течение двух лет после острого заболевания.

Наша редакция писала, что Великобритания первой в мире утвердит использование вакцины для защиты от различных COVID-штаммов. Британский Объединенный комитет по вакцинации вскоре выдаст рекомендации по поводу того, как вакцину следует использовать в стране.

Курсор сообщал, что иммунолог предупредил: каждое повторное заболевание COVID-19 протекает тяжелее.

Напомним, в Китае начали регистрировать случаи заражения новым зоонозным вирусом LayV («Ланъя»), который передается человеку от животного.