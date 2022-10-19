Новый штамм Omicron может уклоняться почти от всех нейтрализующих антител

Появляющийся подвариант Omicron вызвал опасения по поводу всплеска случаев заболевания COVID-19 этой зимой, так как было обнаружено, что он проявляет тревожную склонность уклоняться от вакцинного иммунитета.

Новое исследование, проведенное в Швеции, показало, что BA.2.75.2, как его называют, может в значительной степени уклоняться от нейтрализующих антител в крови и устойчив к нескольким методам лечения моноклональными антителами.

Исследование было опубликовано в журнале The Lancet Infectious Diseases.

«Хотя иммунитет к антителам не исчез полностью, BA.2.75.2 продемонстрировал гораздо более резистентность, чем варианты, которые мы изучали ранее, в основном за счет двух мутаций в рецептор-связывающем домене шиповидного белка», — сказал автор исследования Бен Мюррелл.

BA.2.75.2 является сублинией варианта Omicron и последним мутантом подварианта BA.2.75, который в настоящее время находится под наблюдением ВОЗ. С момента обнаружения этой осенью BA.2.75.2 был зарегистрирован в нескольких странах, но это всего лишь небольшое число случаев. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в настоящее время на его долю приходится всего 1,4% случаев заболевания в США.

В новом исследовании основное внимание уделялось трем подвариантам Omicron — BA.2.75.2, BA.4.6 и BA.2.10.4 — и использовались образцы сыворотки 75 человек, взятые в три разных момента времени: ноябрь 2021 года, апрель 2022 года и конец августа — начало сентября этого года.

«Во всех трех временных точках нейтрализация BA.2.75.2 сывороточными антителами была значительно ниже, чем у всех других протестированных вариантов», — пишут авторы в своем исследовании.

Фактически было обнаружено, что подвариант более чем в шесть раз менее чувствителен к нейтрализующим антителам, чем доминирующий в настоящее время вариант ВА.5. По словам авторов, это можно объяснить двумя мутациями, которые способствуют его «значительно повышенной устойчивости».

Ученые также проверили восприимчивость нового подварианта к различным методам лечения моноклональными антителами — противовирусным препаратам, используемым для лиц с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19. Было обнаружено, что только один из протестированных препаратов, бебтеловимаб, «эффективно» нейтрализует BA.2.75.2.

«Теперь мы знаем, что это всего лишь один из созвездия появляющихся вариантов с похожими мутациями, которые, вероятно, станут доминирующими в ближайшем будущем. Мы должны ожидать увеличения числа инфекций этой зимой», — добавил Мюррелл.

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