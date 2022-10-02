Пандемия COVID-19, возможно, изменила личности людей в необычайной степени — ученые

Большинство исследований показали, что черты личности очень устойчивы перед лицом массовых событий, но пандемия коронавируса могла быть исключением, особенно для молодежи.

Стихийные бедствия могут спровоцировать депрессию, тревогу и посттравматическое стрессовое расстройство, но исследования показали, что они почти не изменяют черты личности, которые психологи называют «большой пятеркой», по крайней мере, среди взрослых. Однако сравнение этих характеристик, проведенное до и после пандемии COVID-19, показало заметный сдвиг в направлениях, обычно считающихся нежелательными, и этот эффект больше всего проявляется среди молодежи.

Статья опубликована в PLOS One.

Исследование «Понимание Америки» проводит регулярные онлайн-опросы выборки взрослого населения Америки. Когда разразилась пандемия, она предложила исследователям основу для ответов тысяч людей на стандартные вопросы, начиная с 2014 года.

В новой статье исследователи сравнивают эти результаты с опросами, проведенными теми же людьми в начале пандемии, а затем в 2021-2022 годах. Участники могут быть не совсем репрезентативными (например, только 41% респондентов были мужчинами), но выборка из более чем 7 000 человек, в среднем проводивших по 2,62 опроса каждый, представляет собой существенный пул для работы.

Первоначальные результаты оказались совместимыми с предыдущими исследованиями. В 2020 году изменений не было обнаружено по четырем чертам — экстраверсии, открытости, покладистости и добросовестности — в то время как на показатели невротизма был замечен лишь небольшой эффект. Удивительно было только то, что участники на самом деле стали чуть менее невротичными. Это не то, чего можно было ожидать перед лицом глобальной чумы и всплеска теорий заговора, призванных усилить паранойю, но оно соответствует двум предыдущим небольшим исследованиям.

Однако опросы, проведенные в 2021 и 2022 годах, дали совершенно разные результаты. Судя по их ответам, люди были значительно менее экстравертированы, открыты, приятны и добросовестны, чем до коронавируса.

Личности могут меняться в течение жизни людей, но обычно медленно. Описанные в статье различия, составляющие примерно одну десятую стандартного отклонения по каждому показателю, были аналогичны тем, которые обычно измеряются в течение десяти лет, поэтому, если вы чувствуете, что последние два года состарили вас на 10 лет, вы не одиноки.

Когда авторы разбили выборку по демографическим показателям, они обнаружили, что наибольшее влияние оказывает молодежь. Пожилые участники не показали статистически значимых изменений. Однако для лиц в возрасте 18-30 лет невротизм значительно увеличился в 2021/22 году по сравнению с предыдущими временами, в то время как покладистость и добросовестность довольно резко снизились. Значительное падение этих двух показателей контрастирует с более типичным небольшим увеличением у людей в возрасте 20 лет. Сдвиг был больше среди латиноамериканских респондентов, чем среди других этнических групп, но никаких других демографических вариаций не наблюдалось.

Подобные исследования могут породить тысячи статей, посвященных психоанализу целого поколения — обычно неблагоприятных. Следовательно, важно отметить, что существует больше преемственности, чем изменений в данных. Личность большинства людей не сильно отличается от той, какой она была до пандемии, и средние показатели скрывают большие индивидуальные различия.

По словам ученых, более того, основная часть опросов 2021-2022 годов проводилась, когда уровень смертности все еще оставался высоким. Кроме этого, потребуется длительный период улучшения общественного здравоохранения, прежде чем станет понятно, являются ли эти эффекты постоянными.

Прошлые исследования показали, что личные стрессовые или травмирующие события действительно меняют личность людей.

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