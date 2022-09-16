Стало известно, когда израильтяне начнут получать COVID-прививки второго поколения

Израиль получил вакцины против коронавируса второго поколения, обновленные для лучшей борьбы с новыми вариантами, и ожидается, что они поступят в клиники к концу сентября.

Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Салман Зарка заявил, что партия новых прививок прибыла в Израиль, хотя он не уточнил, сколько новых прививок было получено от Pfizer. Он сказал, что ожидается, что они будут доступны в клиниках в течение двух недель или, по крайней мере, к концу месяца.

Зарка не уточнил, всем ли будет предоставлен доступ к новым прививкам одновременно, или приоритетным группам, таким как пожилые, будет предоставлено преимущество.

«Вакцины уже доставлены в Израиль, и в ближайшие дни они будут доставлены поставщикам медицинских услуг, и мы сможем приступить к их применению», — сказал Зарка и добавил, что они «очень-очень рекомендуются» для тех, кто находится в группе риска, и для медицинских работников, добавив, что они также будут доступны для широкой публики.

Новые вакцины, адаптированные для Omicron, но захороненные, чтобы также хорошо показали себя против последующих штаммов. Научное сообщество, затаив дыхание, ждет, чтобы узнать, насколько они эффективнее оригинальных вакцин.

Ведущий иммунолог профессор Сирил Коэн сказал: «Мы получаем первое обновление вакцин после двух лет, что очень важно, но нам все еще не хватает данных о реальной эффективности новых прививок».

Коэн, руководитель лаборатории иммунологии Университета Бар-Илан, подчеркнул, что об эффективности в этом случае следует судить не по уровню заражения, а по случаям серьезного заболевания. Основываясь на очень ограниченных исследованиях, которые в основном основаны на исследованиях на мышах и наблюдениях in vitro, он ожидает, что успехи в снижении инфекции будут скромными, но полагает, что они «вполне могут помочь усилить защиту от тяжелых заболеваний».

«По этой причине они наиболее важны для уязвимых и пожилых групп населения, людей с сопутствующими заболеваниями или для людей с ослабленным иммунитетом», — сказал Коэн.

Он сказал, что логика поощрения использования новых прививок заключается в том, что исследования показали, что бустеры дают дополнительную защиту, хотя и относительно непродолжительную, а ранние исследования показывают, что обновленные прививки, по крайней мере, так же эффективны, как и оригинальные вакцины. Это означает, что вы ничего не потеряете, делая новые снимки, и время может показать, что есть заметные преимущества.

Ранние реальные исследования могут быть доступны в течение нескольких недель, но даже такие исследования — сравнение здоровья людей, которые сделали обновленные прививки, и тех, кто этого не сделал — не дадут полного ответа на то, насколько новые прививки помогут Израилю. Это потому, что никто не знает, какой вариант или варианты возникнут в ближайшие недели.

«Пока не похоже, что появились новые варианты. Но это может измениться позже осенью и зимой, поэтому мы не можем предсказать, какой будет эффективность вакцин», — сказал Коэн.

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