Раскрыта темная сторона лечения COVID-19 моноклональными антителами

Недавнее исследование, проведенное в рамках проекта ORCHESTRA, пролило новый свет на лечение инфекций COVID-19 с помощью моноклональных антител.

Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation, показывает, что у пациентов, получавших различные моноклональные антитела, в некоторых случаях могут развиваться мутации SARS-CoV-2.

mAb — это созданные в лаборатории белки, которые действуют подобно человеческим антителам в иммунной системе, атакуя нежелательные клетки. Они предлагают вариант лечения для пациентов, проходящих лечение от рака, и других лиц с ослабленной иммунной системой, которые имеют высокий риск развития тяжелой формы COVID-19 и для которых вакцинация не обеспечивает достаточной защиты.

Однако ученые «теперь обнаружили, что лечение с помощью моноклональных антител сопряжено с серьезными трудностями; SARS-CoV-2 мутирует в ответ на иммунное давление, создаваемое при лечении mAb, наряду с иммунными реакциями хозяина. Это также означает, что вирус может развивать устойчивость к mAb — аналогично возникновению устойчивости при лечении антибиотиками при бактериальных инфекциях».

В ходе клинического испытания, проведенного в Университете Вероны, координатор проекта ORCHESTRA, команда собрала биологические образцы от пациентов с COVID-19 из группы высокого риска, получавших различные моноклональные антитела. Затем исследовательская группа Университета Антверпена провела анализ вирусных вариантов, который «показал, что примерно у 8% пациентов, получавших лечение mAb, развились уклончивые спайковые мутации SARS-CoV-2 с поразительной скоростью и высокой специфичностью в отношении целевых сайтов связывания mAb». В то время как большинство пациентов постепенно избавлялись от вируса, пациенты с ослабленной иммунной системой «имели значительно более высокие вирусные нагрузки в течение длительных периодов времени и имели в 3 раза более высокий шанс развития ускользающих мутаций SARS-CoV-2».

Ведущий автор исследования профессор Самир Кумар-Сингх из Университета Антверпена комментирует в том же выпуске новостей: «Было интригующе видеть, что не только нейтрализующая способность mAb и иммунитет хозяина, но и реакции организма на исцеление играют решающую роль в развитии. ускользающих мутантов SARS-CoV-2».

Исследователи также разработали индекс, который идентифицирует пациентов с высоким риском развития ускользающих мутаций при лечении моноклональными антителами.

Координатор проекта ORCHESTRA профессор Эвелина Такконелли из Университета Вероны заключает: «Исследование предоставляет инновационные данные для отбора пациентов с высоким риском для раннего лечения. Мы считают, что это снизит не только смертность от COVID-19, но и длительный COVID».

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