Швеция прекращает вакцинацию от COVID-19 для здоровых детей

Швеция прекратила рекомендовать вакцинацию от COVID-19 для здоровых детей в возрасте до 18 лет, а Управление общественного здравоохранения страны заявило, что вакцинировать детей следует только в «особых обстоятельствах».

Очень немногие шведские дети серьезно заболели COVID-19, несмотря на то, что страна не закрылась вместе с остальной Европой и большей частью остального мира. Школы оставались открытыми в течение всего периода пандемии.

«В целом мы видим, что потребность в уходе в связи с COVID-19 была низкой среди детей и молодежи во время пандемии, а также уменьшилась с началом распространения варианта вируса омикрон. На данном этапе пандемии мы не видим постоянной потребности в вакцинации в этой группе», — говрит Серен Андерссон, руководитель подразделения в Управлении общественного здравоохранения, сообщила телекомпания SVT.

В Израиле у детей также очень низкий уровень серьезных заболеваний COVID, как и во всем мире. Министерство здравоохранения Израиля не предоставляет разбивку смертей по возрастным группам на своем информационном веб-сайте COVID, и такую ​​информацию трудно найти, но из доступной информации известно, что по состоянию на конец 2021 года из 5 и 11 скончались от COVID, и у всех были другие серьезные проблемы со здоровьем, с которыми нужно было бороться.

Кроме того, правительственное исследование, проведенное в 2021 году, показало, что риск длительного COVID составляет примерно 1,8 процента у детей в возрасте от 3 до 6 лет и возрастает до 4,6 процента у детей старшего возраста в возрасте до 18 лет.

В сентябре Великобритания прекратила распространение вакцин против COVID для детей до 12 лет, при этом некоторые дети с ранее существовавшими серьезными заболеваниями были освобождены от этого изменения.

Спустя несколько недель Дания ограничила использование вакцин против COVID для здоровых детей и взрослых в возрасте до 50 лет.

Ранее Курсор писал, что ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды. Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.

Кроме этого, два антитела, выявленные в Израиле, могут бороться со всеми известными COVID-штаммами. Израильские ученые говорят, что определили антитела, которые настолько эффективны в нейтрализации COVID-19, что могут устранить необходимость в бустерных дозах вакцины.

Наша редакция писала, что новое антитело нейтрализует все известные варианты COVID-19. Это может стать огромным шагом на пути к вакцине широкого спектра действия.

Курсор писал, что ученые выявили повышенный риск слабоумия после заражения COVID-19.

Великобритания первой в мире утвердит использование вакцины для защиты от различных COVID-штаммов.

Напомним, что иммунолог предупредил: каждое повторное заболевание COVID-19 протекает тяжелее.