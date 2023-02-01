Советник FDA заявил, что COVID-вакцины могут вызывать аутоиммунные заболевания

Доктор Пол Оффит является директором Образовательного центра вакцин при Детской больнице Филадельфии, а также членом Консультативного комитета FDA по вакцинам и родственным биологическим продуктам.

Оффит, обсуждая миокардит, воспаление сердечной мышцы, побочный эффект, который долгое время связывали с вакцинами против COVID, предполагает, что шиповидный белок коронавируса (который вакцины от коронавируса заставляют организм вырабатывать) может вызывать повышение активности организма, так называемый иммунный ответ против собственного сердца.

NEW — Dr. Paul Offit Says There “Certainly is a Causal Link Between Vaccination & Myo/Pericarditis” “It may be the spike protein mimics one of the proteins on heart muscle cells…if that’s true then…you’re also inadvertently making immune response to your own heart muscle.” pic.twitter.com/2vXz5lolKH — Chief Nerd (@TheChiefNerd) January 31, 2023

Ранее Курсор писал, что ученые предупреждаю о рисках от повторных бустеров против COVID. Новое исследование показывает, что повторные бустеры против COVID-19 вредят ответу Т-клеток.

Кроме этого, эксперты рассказали, что нужно знать о Kraken, последнем варианте COVID-19. Подвариант Omicron, XBB.1.5, быстро распространяется и может стать самой доминирующей версией коронавируса.

Новый штамм COVID Kraken: что нужно знать об этом варианте. Ученые заявили, что появился новый вариант под названием XBB.1.5.

Также в США предупредили о возможной связи между последней вакциной Pfizer и инсультом. Центры по контролю за заболеваниями (CDC) и Управление по лекарствам США (FDA) объявили о возможной связи между последней вакциной Pfizer и инсультом у людей в возрасте 65 лет и старше.

Курсор сообщал, что коронавирусная инфекция продолжает мутировать и уже по миру начал распространяться новый штамм заболевания под названием «Кракен».

Наша редакция также сообщала, что израильские ученые выяснили, насколько новая вакцина эффективна против Омикрона.