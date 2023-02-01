Советник FDA заявил, что COVID-вакцины могут вызывать аутоиммунные заболевания

12:38, Сегодня
Коронавирус
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Фото: depositphotos.com

Доктор Пол Оффит объясняет, как шиповидные белки могут вызывать миокардит.

Доктор Пол Оффит является директором Образовательного центра вакцин при Детской больнице Филадельфии, а также членом Консультативного комитета FDA по вакцинам и родственным биологическим продуктам.

Оффит, обсуждая миокардит, воспаление сердечной мышцы, побочный эффект, который долгое время связывали с вакцинами против COVID, предполагает, что шиповидный белок коронавируса (который вакцины от коронавируса заставляют организм вырабатывать) может вызывать повышение активности организма, так называемый иммунный ответ против собственного сердца.

Ранее Курсор писал, что ученые предупреждаю о рисках от повторных бустеров против COVID. Новое исследование показывает, что повторные бустеры против COVID-19 вредят ответу Т-клеток.

Кроме этого, эксперты рассказали, что нужно знать о Kraken, последнем варианте COVID-19. Подвариант Omicron, XBB.1.5, быстро распространяется и может стать самой доминирующей версией коронавируса.

Новый штамм COVID Kraken: что нужно знать об этом варианте. Ученые заявили, что появился новый вариант под названием XBB.1.5.

Также в США предупредили о возможной связи между последней вакциной Pfizer и инсультом. Центры по контролю за заболеваниями (CDC) и Управление по лекарствам США (FDA) объявили о возможной связи между последней вакциной Pfizer и инсультом у людей в возрасте 65 лет и старше.

Курсор сообщал, что коронавирусная инфекция продолжает мутировать и уже по миру начал распространяться новый штамм заболевания под названием «Кракен».

Наша редакция также сообщала, что израильские ученые выяснили, насколько новая вакцина эффективна против Омикрона. 

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