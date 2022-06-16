Советники FDA одобрили вакцины от COVID-19 для детей до 5 лет

Рецензенты считают, что прививки Moderna и Pfizer кажутся безопасными и эффективными для детей в возрасте от 6 месяцев — они имеют незначительные побочные эффекты, которые менее распространены, чем у взрослых.

Вакцины от COVID-19 для младенцев, малышей и дошкольников в США стали на шаг ближе.

Консультанты по вакцинам Управления по контролю за продуктами и лекарствами одобрили вакцины от компаний Moderna и Pfizer для самых маленьких детей.

Внешние эксперты единогласно проголосовали за то, что преимущества прививок перевешивают любые риски для детей до 5 лет — это примерно 18 миллионов малышей. Они являются последней возрастной группой в США, не имеющей доступа к вакцине COVID-19, и многие родители стремятся защитить своих маленьких детей.

Если все регуляторные шаги будут пройдены, дети смогут получить вакцины уже через несколько недель.

«Это долгожданная вакцина», — сказал один из членов комиссии, доктор Джей Портной из детской больницы в Канзас-Сити, штат Миссури. «Очень многие родители совершенно отчаянно хотят получить эту вакцину, и я думаю, что мы обязаны предоставить им возможность выбора вакцины, если они этого хотят».

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