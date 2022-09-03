Ученые пытаются выяснить, может ли COVID-19 увеличить риск появления деменции и болезни Альцгеймера

Научные и медицинские сообщества уже давно выражают некоторую обеспокоенность потенциальной связью между новым коронавирусом и деменцией.

Хотя исследование Университета Сан-Паулу, проведенное в июне 2021 года, показало, что болезнь Альцгеймера значительно увеличивает риск серьезных симптомов COVID-19, то же самое вполне может происходить и наоборот.

Национальные институты старения США инвестировали новый грант в размере 3,7 млн ​​долларов, чтобы позволить исследователям из Медицинского центра Университета Рочестера (URMC) исследовать, как коронавирус вызывает повреждение мозга и как это может повлиять на его долгосрочное влияние на когнитивные функции.

По данным центра, в новом исследовании примет участие междисциплинарная группа неврологов, экспертов по инфекционным заболеваниям, рентгенологов и компьютерщиков URMC, которая наберет 300 добровольцев в возрасте 65 лет и старше, у которых была достаточно тяжелая инфекция COVID, требующая госпитализации.

Исследование будет проходить в течение двух лет, оценивая нейрокогнитивный статус добровольцев и отслеживая изменения в белом веществе, кровотоке, кровеносных сосудах и биомаркерах воспаления и повреждения головного мозга с использованием количественной нейровизуализации.

«Учитывая высокий уровень заболеваемости COVID во всем мире и старение, возможные дополнительные потери к существующему бремени деменции могут увеличиться в геометрической прогрессии в ближайшем будущем», — сказал невролог URMC и главный исследователь исследования Джованни Шифитто, доктор медицины.

«Нам нужно лучше понять бремя прогрессирование снижения когнитивных функций и механизмы, с помощью которых это происходит. Это поможет указать путь к новым вмешательствам, направленным на предотвращение возникновения деменции у этих людей», — добавил ученый.

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