Ученые создают статистическую модель для прогнозирования устойчивости к COVID-19

Исследователи из Johns Hopkins Medicine и Университета Джона Хопкинса создали и предварительно протестировали то, что, по их мнению, может быть одной из первых моделей для прогнозирования того, кто имеет наибольшую вероятность быть устойчивым к COVID-19, несмотря на воздействие SARS-CoV-2 — вирус, который его вызывает.

Об исследовании сообщается в журнале PLOS ONE.

«Если мы сможем определить, какие люди естественным образом способны избежать заражения SARS-CoV-2, мы сможем узнать — в дополнение к социальным и поведенческим факторам — какие генетические и экологические различия влияют на их защиту от вируса. Это понимание может привести к новым профилактическим мерам и более целенаправленному лечению», — говорит автор исследования Карен (Кай-Вен) Ян, аспирант биомедицинской инженерии в Лаборатории исследований и инноваций трансляционной информатики Университета Джона Хопкинса.

В своем исследовании ученые решили определить, может ли статистическая модель с машинным обучением использовать характеристики здоровья, хранящиеся в электронных медкартах, предоставляя данные о пациентах, такие как сопутствующие заболевания (другие заболевания ) и назначенные лекарства, в качестве средства точного определения людей с естественная способность избегать заражения SARS-CoV-2. Затем этих людей можно было бы изучить, чтобы лучше понять факторы, способствующие их сопротивлению.

«Использование системы машинного обучения для распознавания сложных закономерностей у большого количества людей с COVID-19 позволило другой группе исследователей из Университета Джона Хопкинса в 2021 году предсказать течение болезни отдельного пациента и определить вероятность того, что она станет тяжелой», — говорит соавтор исследования Стюарт Рэй, доктор меднаук, заместитель заведующего кафедрой медицины по целостности данных и аналитике, а также профессор медицины в Медшколе Университета Джона Хопкинса.

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