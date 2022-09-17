Вакцинация от COVID влияет на менструальные циклы — исследование

Авторы исследования отметили, что их результаты «согласуются с другими недавними исследованиями, которые показывают значительную реакцию менструального цикла на вакцинацию против SARS-CoV-2».

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, посвященное влиянию вакцин против COVID на менструальные циклы, показало, что вакцинация значительно влияет на многих женщин, что теперь признал доктор Энтони Фаучи в интервью Fox News.

Исследование было направлено на изучение двух основных вопросов: какая доля женщин страдает от нарушений менструального цикла после вакцины против COVID; и какая доля женщин без менструаций испытала прорывное кровотечение после вакцинации против COVID.

Исследование показало, что у 42% женщин с регулярным циклом кровотечения после вакцинации были более сильными; для женщин с ранее существовавшими менструальными состояниями этот процент вырос до 50%.

Что касается второй основной изученной проблемы, исследование показало, что 66% женщин в постменопаузе испытали так называемое «прорывное кровотечение» после вакцинации против COVID. У женщин, применявших противозачаточные средства длительного действия, этот показатель вырос до 71%. У 39% женщин, принимающих гормоны, подтверждающие гендерную принадлежность, наблюдались прорывные кровотечения.

Авторы исследования отметили, что их результаты «согласуются с другими недавними исследованиями, которые показывают значительную реакцию менструального цикла на вакцинацию против SARS-CoV-2». Они также упомянули, что «менструальная функция может быть нарушена в долгосрочной перспективе, особенно у людей с длительным COVID», сославшись на одно исследование, которое показало, что «среди положительных участников SARS-CoV-2 16% сообщили об изменениях в их менструальном цикле».

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