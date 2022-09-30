Ведущий кардиолог призывает прекратить вакцинацию от COVID-19

В новой исследовательской работе, написанной известным британским кардиологом и экспертом в области доказательной медицины, делается вывод о том, что опасности для здоровья сердца перевешивают пользу.

Доктор Асим Малхотра изначально был стойким защитником вакцин от COVID-19, но после того, как его отец, который ранее был здоров и не имел проблем с сердцем, скончался из-за внезапной остановки сердца, он начал исследовать доказательства того, что вакцины безопасны и эффективны, как утверждают FDA и CDC.

Будучи кардиологом, который видел результаты диагностических тестов своего отца до того, как ему сделали прививки от COVID-19, тесты, которые подтвердили его хорошее состояние здоровья, он знал, что не существует рационального объяснения закупорке артерий его отца после его смерти.

Среди доказательств, на которые ссылается Малхотра, — исследование, опубликованное в журнале Vaccine, в котором на основе данных пробных исследований, проведенных компаниями Pfizer и Moderna, сделан вывод о том, что риск госпитализации из-за побочной реакции на вакцину выше любой защиты, полученной после вакцинации.

Малхотра также приводит данные как из Великобритании, так и из Израиля, которые показывают резкий всплеск сердечных заболеваний, требующих неотложной помощи, после вакцинации, всплеска, которого не наблюдалось в первый год пандемии, до распространения вакцин.

«У тех, кто принимал вакцину, было четыре остановки сердца по сравнению с одной в группе плацебо», — пишет Малхотра в исследовании Pfizer, добавляя, что это был сигнал безопасности, который позже был подтвержден многочисленными дополнительными исследованиями, и постепенно появлялись доказательства о том, что вакцины могут оказать серьезное влияние на здоровье сердца.

«Учитывая, что сердечные клетки невозможно заменить, это может иметь долгосрочные последствия для пострадавших», — добавляет он.

Доктор Малхотра также отмечает, что «вопреки распространенному мнению, испытание [Pfizer] не показало какого-либо статистически значимого снижения серьезных заболеваний или смертности от COVID-19 благодаря вакцине».

«Было только две смерти от COVID-19 в группе плацебо и одна смерть от COVID-19 в группе вакцины. Тем не менее, «если смотреть на смертность от всех причин за более длительный период, в группе вакцинации было немного больше смертей», — отметил он.

«Важно признать, что риск побочных эффектов от вакцины остается постоянным, тогда как преимущества со временем уменьшаются. Переоценка политики вакцинации от COVID-19 давно назрели», — заявил он.

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