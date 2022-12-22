Эксперты рассказали, продолжится ли ослабление шекеля в 2023 году

Израильская валюта ослабла на 10% по отношению к доллару в 2022 году.

Доллар укрепился по отношению ко всем основным мировым валютам, а также к шекелю в 2022 году, поскольку мировые фондовые рынки упали, а инвесторы искали валюту-убежище. Сила доллара несколько ослабла в последние несколько месяцев года, но в этом году он все же вырос на 9% по отношению к корзине основных валют и на 10% по отношению к шекелю.

Об этом сообщает Globes.

Глава отдела рыночной стратегии Bank Leumi Кобби Леви объясняет, что основной причиной повышения курса доллара по отношению к шекелю в этом году стало укрепление доллара во всем мире.

«Если вы посмотрите на шекель по отношению к корзине валют, он сохранил стабильность и продолжает оставаться сильной валютой с исторической точки зрения. Американская валюта обеспечивает безопасность инвесторов, потому что она рассматривается как актив-убежище во время роста. инфляция, падение рынка и глобальная рецессия», — сказал он.

Макроэкономический отдел израильского Discount Bank отмечает, что доллары сохранили свой статус надежного актива, в отличие от других валют. В заявлении говорится, что другие финансовые активы, признанные убежищем, такие как золото, японская иена и швейцарский франк, изо всех сил пытались функционировать в качестве безопасных активов. В результате усилилась отрицательная корреляция доллара с фондовым рынком, и он функционирует как инструмент хеджирования против падения на фондовых рынках. Еще одно объяснение, предоставленное банком, заключается в том, что ущерб, нанесенный мировой экономической деятельности, также способствовал укреплению доллара, потому что США меньше пострадали от глобальных событий, таких как война в Украине и Covid в мире.

Макроэкономический отдел Discount Bank подчеркивает, что рост процентной ставки в долларах был более быстрым, чем в других развитых странах, что привело к увеличению разрыва в процентных ставках между США и другими странами. Таким образом, доллар США стал валютой-убежищем с самой высокой доходностью.

При этом шекель не выделился ни в положительную, ни в отрицательную сторону. По словам Леви, шекель потерял около 10% по отношению к доллару в этом году. Это очень важно по сравнению с другими периодами. Тем не менее, 2022 год был исключительным для всех финансовых рынков, не только для валютного рынка, но и для акций, облигаций и многого другого. Таким образом, хотя то, что произошло с обменным курсом шекеля к доллару, было серьезным изменением, оно не было исключительным по отношению к другим финансовым активам.

«Шекель обесценился по отношению к доллару в этом году, но по отношению к корзине других основных валют он более или менее сохранил свою силу», — сказал Леви.

Факторы, поддерживающие укрепление шекеля, включали положительное сальдо счета текущих операций (больше экспорта, чем импорта) и продолжающийся приток иностранных инвестиций в Израиль, как в виде прямых инвестиций, так и в виде финансовых вложений. Наиболее существенным фактором, вызвавшим девальвацию шекеля в 2022 году, стал спад на фондовых рынках.

Генеральный директор Pico Risk Management & Investments Йосси Фрайман считает, что по крайней мере в первой половине 2023 года доллар может укрепиться по отношению к шекелю. Его основные предположения заключаются в том, что война на Украине будет продолжаться и Китай еще не вернется к полноценной экономической активности из-за Covid.

«Исходя из этих предположений, а также из-за большого объема инвестиций израильских институциональных инвесторов за границу, которые по-прежнему будут значительными, на мой взгляд, деятельность этих учреждений будет продолжать оказывать большое влияние на местный валютный рынок, поскольку они действуют для защиты своих инвестиционных портфелей», — добавил он.

Фрайман ожидает, что обменный курс шекеля к доллару будет колебаться в пределах 3,30-3,70 шекеля за доллар в первой половине 2023 года.

В Discount Bank также считают, что укрепление доллара не будет продолжаться в течение 2023 года. Леви из Leumi считает, что ослабление доллара во всем мире в этом месяце предвещает то, что ожидается в следующем году, то есть большинство прогнозистов думают, что доллар продолжит обесцениваться.

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