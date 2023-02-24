Государственный долг Израиля растет

Около 85% долга находится в шекелях, но по мере ослабления нацвалюты даже относительно небольшой остаток в иностранной валюте увеличил долг на 10 млрд шекелей.

В этом месяце шекель обесценился на 8% по отношению к доллару США и на 6% по отношению к евро. Эта тревожная тенденция имеет как прямые, так и косвенные последствия для госдолга Государства Израиль, который сильно увеличится, если израильская валюта продолжит слабеть.

Об этом сообщает Globes.

Сообщается, что только изменение курса шекелей увеличило государственный долг на 10 миллиардов шекелей. Главный бухгалтер Минфина выпускает облигации для иностранных инвесторов в долларах и евро, что, таким образом, связано с колебаниями валютных курсов. По данным Минфина, каждый процент ослабления шекеля по отношению к доллару увеличивает долг на 1 млрд шекелей, а каждый процент ослабления шекеля по отношению к евро увеличивает долг на 300-400 млн шекелей.

По сравнению с другими странами, Израиль хорошо защищен от колебаний валютных курсов по долгу. Государственный долговой портфель составляет немногим более 1 трлн шекелей, при этом рынок шекелей удовлетворяет большую часть финансовых потребностей госказны. Около 85% долга в шекелях, но даже относительно небольшой остаток в иностранной валюте составляет значительную сумму в 150 мдрл шекелей. Из долга, которым Минфин управляет в иностранной валюте, подавляющее большинство находится в долларах, а остаток в основном в евро (около 27%).

В долгосрочной перспективе ослабление шекеля подстегнет инфляцию и сделает импорт товаров и услуг более дорогим. Некоторые облигации, выпущенные Минфином, привязаны к индексу потребительских цен (ИПЦ), в результате чего долг увеличивается на миллионы шекелей. Другой риск заключается в том, что растущая инфляция заставит Банк Израиля продолжать повышать процентные ставки, что еще больше увеличивает долг.

Продолжающееся ослабление шекеля в сочетании с другими показателями, такими как доходность облигаций и страховые премии по нему, вернет Израиль к отрицательным отношениям долг-ВВП, после значительного улучшения за последний год.

Ранее Курсор писал, что правительство не может согласовать национальный бюджет. Правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу заседало до 05:00, но так и не смогло прийти к согласованному решению по государственному бюджету.

Ранее Курсор писал, что шекель упал до минимума с апреля 2020 года. Эксперты связывают ослабление национальной валюты с принятием Кнессетом законов о судебной реформе.

Как сообщал Курсор, накануне валютный комитет Банка Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 4,25%. Это восьмое повышение ставки регулятором с апреля 2022 года и третье подряд повышение на 0,5%.

Курсор писал, что в Израиле самая высокая инфляция за 20 лет. Названы сферы, где произошел заметный рост цен.

Также Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год.

Напомним о самых эффективных экономиках мира: Израиль попал в рейтинг The Economist.