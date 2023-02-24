Правительство не может согласовать национальный бюджет

Правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу заседало до 05:00, но так и не смогло прийти к согласованному решению по государственному бюджету.

Заседание правительства по государственному бюджету в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме завершилось безрезультатно. Ожидается, что заседание будет возобновлено в 09:00.

Об этом сообщает INN.

Как пишет The Times of Israel, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в четверг отмахнулся от растущих предупреждений о том, что запланированная его правительством реформа судебной системы нанесет ущерб израильской экономике, заявив, что такие заявления политически мотивированы.

«Есть те, кто пытается подорвать израильскую экономику и пытаются создать истерию по политическим мотивам, истерию, не имеющую отношения к реальности. Экономика Израиля сильна, и она будет продолжать укрепляться благодаря нашей силе, благодаря независимости Банка Израиля, которая будет сохранена, а также благодаря ответственной экономической политике и инициативам, которые мы возглавляем», — сказал Нетаниягу в обращении к прессе перед заседанием кабинета министров, на котором обсуждались планы на 2023 год и бюджет.

Нетаниягу сказал членам кабинета в четверг, что «те, кто сеет истерию и страх, окажутся неправы». Он приветствовал дефицит бюджета страны примерно в 1%, заявив, что это «хороший признак того, что грядет».

Несколько разделов предлагаемого бюджета все еще обсуждаются, в том числе требование министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира значительно увеличить финансирование полиции на 14 млрд шекелей (3,85 млрд долларов). Поскольку вопрос не был решен, Бен-Гвир решил не присутствовать на встрече в четверг.

В новостях Channel 12 без ссылки на источник говорится, что бюджет составит 68 млрд шекелей (18,8 млрд долларов).

Ранее Курсор писал, что шекель упал до минимума с апреля 2020 года. Эксперты связывают ослабление национальной валюты с принятием Кнессетом законов о судебной реформе.

Как сообщал Курсор, накануне валютный комитет Банка Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 4,25%. Это восьмое повышение ставки регулятором с апреля 2022 года и третье подряд повышение на 0,5%.

Курсор писал, что в Израиле самая высокая инфляция за 20 лет. Названы сферы, где произошел заметный рост цен.

Также Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год.

Напомним о самых эффективных экономиках мира: Израиль попал в рейтинг The Economist.