Иран и россия объединяют свои банковские системы — СМИ

Иран и россия* углубляют свое сотрудничество в банковской сфере из-за западных санкций

По словам высокопоставленного иранского чиновника, Иран и росси соединили свои системы межбанковских коммуникаций и переводов, чтобы помочь увеличить торговые и финансовые операции. Чиновник добавил, что Тегеран и москва раздражены западными санкциями.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

После повторного введения санкций США против Ирана в 2018 году после того, как Вашингтон отказался от ядерной сделки Тегерана с мировыми державами 2015 года, Исламская Республика была отключена от базирующейся в Бельгии службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая является ключевой международной банковской точкой доступа.

Аналогичные ограничения были введены в отношении некоторых российских банков после вторжения москвы в Украину 24 февраля 2022 года.

«Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT с российскими банками, которые могут использоваться для открытия аккредитивов и переводов или гарантий», — заявил заместитель управляющего Центрального банка Ирана Мохсен Карими полуофициальному информационному агентству Fars.

В то время как центральный банк рф отказался комментировать сделку, подписанную в воскресенье, Карими сказал, что «около 700 российских банков и 106 иностранных банков из 13 разных стран будут подключены к этой системе», но он не уточнил названия иностранных банков.

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин приветствовал этот шаг и написал в Twitter: «Финансовый канал между Ираном и миром восстанавливается».

С самого начала войны в Украине Тегеран и москва стремились наладить тесные двусторонние связи, поскольку обе столицы пытаются наладить новые экономические и дипломатические партнерские отношения в других местах. В условиях усугубляющихся экономических страданий, в основном из-за санкций США в связи с спорной ядерной работой Тегерана, многие иранцы ощущают боль от галопирующей инфляции и растущей безработицы.

Инфляция подскочила до более чем 50%, самого высокого уровня за последние десятилетия. Согласно отчетам Статистического центра Ирана, безработица среди молодежи остается высокой: более 50% иранцев оказались за чертой бедности.

Столкнувшись с худшим кризисом легитимности на фоне многомесячных антиправительственных протестов, власти Ирана опасаются, что экономическая изоляция и отсутствие экономических улучшений могут привести к новым беспорядкам.

Ранее Курсор писал, что в ЕС рассказали, что ждет рф после введения нового пакета санкций. По словам Урсулы фон дер Ляйен, «Украине нужна вся военная техника, с которой она может справиться».

Кроме этого, в ЕС согласовали новый пакет санкций против Ирана. ЕС решительно осуждает грубое и непропорциональное применение силы иранскими властями против мирных протестующих.

Как сообщал Курсор, санкции Европейского Союза, которые были введены в отношении рф после вторжения в Украину, на десятилетия отправят экономику рф в рецессию.

Наша редакция писала, что Европейский Союз намерен обсудить со странами «Группы семи» (G7) десятый пакет санкций против российской федерации.

Как сообщал Курсор, Великобритания ввела санкции против генпрокурора Ирана.

Напомним, что в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!