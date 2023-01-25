Налоговая служба отчиталась о состоянии Фонда граждан Израиля

Госфонд национального благосостояния Израиля за счет налогов на природные ресурсы был запущен в июне 2022 года, намного позже первоначальной даты — 2018 год.

Фонд граждан Израиля (суверенный фонд благосостояния) начал свою работу в конце июня 2022 года, и налоговая служба Израиля сообщает, что в настоящее время фонд имеет 4,5 млрд шекелей, включая окончательные сборы, превышающие 2 млрд шекелей. Общие доходы государства от природных ресурсов в 2022 году составили 4,54 млрд шекелей.

В 2022 году было собрано 3,28 млрд шекелей, что в 2,6 раза превышает общую сумму всех сборов, собранных кумулятивно до начала 2023 года. В этом году было собрано в общей сложности 1,59 млрд шекелей этих сборов (окончательная сумма, которая не может быть оспорена).

Неоконченные сборы собираются в виде авансов или удержания в течение налогового года, и их сбор еще не является окончательным. После окончания налогового года, в соответствии с суммой сбора, которая будет рассчитана в представляемом годовом отчете, сбор полностью или частично аннулируется. Окончательные сборы взимаются в соответствии с годовыми отчетами, представляемыми владельцами прав на нефть и природные ресурсы, а также сборы, взимаемые после окончательной оценки.

Ежеквартально Налоговая служба Израиля перечисляет собранные сборы (утвержденные и неутвержденные) главному бухгалтеру Минфина. Главный бухгалтер управляет сборами на промежуточный период, пока они не будут окончательно определены, и переводит окончательную сумму вместе с прибылью от инвестиций (или за вычетом убытков от них) в Фонд национального благосостояния для граждан Израиля один раз в квартал, после того, как они были конвертированы в иностранную валюту.

Сборы за сверхприбыль от газа и природных ресурсов взимаются в соответствии с законом о налогообложении прибыли от природных ресурсов. Согласно этому закону, средства, полученные от сборов, будут управляться в соответствии с положениями Закона о фонде суверенных граждан Израиля. Целью фонда является управление доходами государства от налога на прибыль от природных ресурсов с долгосрочной экономической точки зрения, чтобы приносить прибыль и с целью обеспечения дальнейшего существования фонда для будущих поколений.

Помимо сборов с доходов от газа и сверхприбылей от природных ресурсов, предназначенных для фонда Суверенного фонда благосостояния, правообладатели газа и правообладатели природных ресурсов также платят подоходный налог и роялти, которые регулярно поступают в государственный бюджет.

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