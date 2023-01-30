Предупреждение Goldman Sachs: Судебные реформы могут нанести ущерб шекелю

В своем последнем отчете о глобальной торговле на рынке Форекс, отдел экономических исследований американского инвестиционного банка Goldman Sachs предупредил, что запланированные правительством судебные реформы могут нанести ущерб шекелю.

Об этом сообщает Globes.

В разделе, озаглавленном «Необычное отклонение от глобальных технологий», экономисты Goldman Sachs заявили: «В течение всего периода пандемии израильский шекель выделялся как валюта, которая особенно движима глобальными, а не внутренними факторами. внутриполитические события сами по себе оставались волатильными в последние годы, открывая длинные позиции USD/NIS неизменно занимает первое место в рейтинге наших валютных инструментов хеджирования против глобального падения акций, и уже много лет «глобальные акции технологических компаний снижаются, USD/NIS растут» устойчивое эмпирическое правило, указывающее на то, что глобальные изменения в фондовом рынке, а не внутренние политические события, являются ключевыми для перспективного взгляда на шекель. За последние шесть месяцев эти тенденции в целом сохранились: за этот период сдвиги в индекс Nasdaq, например,объясняют почти 60% высокочастотных колебаний пары доллар США/шекель: это, безусловно, самая высокая доля любой основной валюты».

Однако экономисты Goldman Sachs предупреждают: «Судебные реформы, предложенные правительством премьер-министра Биньямина Нетаниягу, вызвали обеспокоенность у некоторых инвесторов, включая местных жителей, тем, что реформы могут снизить независимость судебной системы в Израиле, и что, например, путем сокращения ПИИ (прямых иностранных инвестиции) или рост технологического сектора в Израиле — шекель может стать более подверженным рискам внутренней политики, чем это было в последние годы. индексы».

Тем не менее, Goldman Sachs добавляет: «Однако окончательное решение по этому вопросу кажется преждевременным. Остается увидеть, будут ли предложения реализованы в полном объеме, и также возможно, что, как это было недавно, Банк Израиля может сопровождать значительные обесценивание шекеля с ястребиными сообщениями о денежно-кредитной политике, которые потенциально могут смягчить обесценивание валюты».

Goldman Sachs подчеркивает: «Самое главное, есть несколько признаков того, что недавние события повлияют на институциональное хеджирование поведения местных инвесторов, что, вероятно, лежит в основе поразительной корреляции между долларом/шекелем и глобальными технологическими акциями, которые годами двигали шекель».

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