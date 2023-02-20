Процентная ставка Банка Израиля вряд ли остановится на уровне 4% — СМИ

Ожидается, что в восьмой раз с апреля 2022 года управляющий Банка Израиля Амир Ярон объявит сегодня о повышении процентной ставки

Решение будет принято на заседании Валютного комитета банка позже в этот же день. Ставка центрального банка в настоящее время составляет 3,75%.

Об этом сообщает Globes.

После выхода индекса потребительских цен на прошлой неделе, который оказался выше прогноза и показал, что инфляция достигла самого высокого уровня за 14 лет, аналитики укрепились в своем мнении о том, что Банк Израиля повысит свою ставку на 0,5% до 4,25. %, что станет самым высоким уровнем с 2008 года.

В прошлом месяце банк подсчитал, что его процентная ставка достигнет пика в 4% в течение 2023 года. В январе 2022 года он подсчитал, что его процентная ставка на конец года составит 0,1-0,25%. Фактически, прошлый год закончился с процентной ставкой 3,25% из-за всплеска инфляции в Израиле и во всем мире.

Главный стратег Bank Hapoalim Моди Шафрир видит высокую вероятность того, что сегодня Центробанк повысит ставку на 0,5%: «Единственным фактором, поддерживающим более умеренное повышение процентной ставки, являются темпы повышения процентной ставки в США, хотя некоторые члены Федерального комитета по открытым рынкам уже говорили о возможности более резкого повышения процентной ставки в своем следующем решении».

Главный экономист Meitav Dash Алекс Забежинский также считает, что Банк Израиля, вероятно, повысит процентную ставку на 0,5%, а инфляция не подает признаков замедления. Он считает, что инфляция находится в пределах целевого диапазона Банка Израиля в 1-3%, но полагает, что в нынешних обстоятельствах банк будет придавать большее значение в своем решении фактическому текущему уровню инфляции, чем прогнозам на оставшуюся часть года.

В прошлом месяце Валютный комитет объявил о дальнейшем повышении процентной ставки. Однако, в отличие от большинства решений с февраля 2022 года, это решение не было единогласным. Пять членов комитета поддержали повышение на 0,5%, но один выступил за повышение на 0,75%.

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