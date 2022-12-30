Жилищная лотерея Израиля: предлагается 6 500 субсидируемых домов

По мере того, как цены достигают новых высот, новейшая правительственная лотерея открывает двери для тысяч квартир со скидкой в ​​13 городах.

В Израиле стартовал четвертый раунд правительственной программы жилищной лотереи для новых покупателей, известной как «Целевая цена» (Mehir Matara), предлагающей участникам возможность приобрести одну из 6500 единиц жилья со скидкой 20% по сравнению с рыночной стоимостью.

Это последняя жилищная лотерея Министерства строительства и ЖКХ на 2022 год, в ходе которой было разыграно около 30 000 жилья со скидкой в ​​десятках населенных пунктов по всей стране.

Стремительный рост стоимости жилья, который вырос более чем на 20% по сравнению с 2021 годом, привел к жесткой конкуренции в лотереях с большим количеством подписок, в которых участвовало более 100 000 человек в каждом из предыдущих раундов в марте, июле и октябре.

Однако этот последний этап показывает, что количество субсидируемых домов, предоставленных в этом году в рамках плана, не соответствует цели — потенциально на целых 5 000 единиц жилья. В этом четвертом раунде предлагаются дома в 13 населенных пунктах: Иерусалиме, Ашдоде, Хайфе, Йехуд-Монсоне, Рамле, Кадиме, Офакиме, Сдероте, Нагарии, Ноф-ха-Галиле, а также в поселениях Элькана, Карней-Шомрон и Эмануэль на территории Иудеи и Самарии.

Потенциальным покупателям требуется сертификат соответствия от Министерства строительства и жилищного строительства, который они могут приобрести за единовременную плату в размере 240 шекелей (75 долларов). Затем домохозяйства регистрируются, чтобы получить шанс «выиграть» возможность купить квартиру со скидкой. После выдачи сертификат действителен для нескольких лотерей в течение года, и каждый раз можно регистрироваться для трех отдельных областей и для всех доступных проектов в каждой из этих локаций.

Министерство надеялось включить еще 1000 квартир в этот последний раунд лотереи, но ряд запланированных проектных тендеров был отложен, что отложило сроки начала и отразило диапазон давления на строительный сектор в настоящее время.

Регистрация для участия в четвертой лотерее проходит с 28 декабря по 8 января, и в это время список объектов, доступных в рамках программы, может обновляться.

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