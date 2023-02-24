Сегодня правительство проголосует за государственный бюджет Израиля

Кабинет министров соберется сегодня днем ​​для голосования по предложенному бюджету.

Сегодня правительство намерено провести голосование по государственному бюджету Израиля на 2023-2024 годы.

Об этом сообщает Maariv.

Сообщается, что, если до субботы не будут достигнуты договоренности по принятию государственного бюджета, то потребуется внести поправку в законодательство, чтобы отсрочить бюджет.

Ранее Курсор писал, что правительство не может согласовать национальный бюджет. Правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу заседало до 05:00, но так и не смогло прийти к согласованному решению по государственному бюджету.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в четверг отмахнулся от растущих предупреждений о том, что запланированная его правительством реформа судебной системы нанесет ущерб израильской экономике, заявив, что такие заявления политически мотивированы.

В новостях Channel 12 без ссылки на источник говорится, что бюджет составит 68 млрд шекелей (18,8 млрд долларов).

Ранее Курсор писал, что шекель упал до минимума с апреля 2020 года. Эксперты связывают ослабление национальной валюты с принятием Кнессетом законов о судебной реформе.

Как сообщал Курсор, накануне валютный комитет Банка Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 4,25%. Это восьмое повышение ставки регулятором с апреля 2022 года и третье подряд повышение на 0,5%.

Курсор писал, что в Израиле самая высокая инфляция за 20 лет. Названы сферы, где произошел заметный рост цен.

Также Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год.

Напомним о самых эффективных экономиках мира: Израиль попал в рейтинг The Economist.