Шекель резко ослаб по отношению к доллару

Шекель ослаб более чем на 2% по отношению к доллару. Накануне ​​Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 2,237% до 3,474 шекеля за доллар, а репрезентативный курс евро был установлен на 0,695% до 3,739 шекеля за евро.

Аналитики считают, что обесценивание шекеля произошло из-за нескольких факторов. К ним относятся сильные макроэкономические данные, опубликованные в США в пятницу о безработице и созданных новых рабочих местах, что укрепило доллар на мировых рынках. Вторая причина — нервозность среди внутренних инвесторов из-за беспокойства о последствиях запланированной правительством судебной реформы для израильской экономики.

Несмотря на потери, шекель по-прежнему остается на 2% сильнее доллара с начала 2023 года и на 3% сильнее по отношению к валюте США, чем в начале ноября, сразу после выборов в Кнессет.

Главный экономист IBI Investment House Рафи Гозлан сказал: «Рост доллара по отношению к шекелю связан с репрезентативным курсом в пятницу, и с тех пор произошли две важные вещи. Во-первых, это данные о занятости в США, которые были очень позитивными. и укрепил мировую валюту по отношению к основным валютам — тенденция, которая продолжалась до начала этой недели».

«Есть также наша внутренняя история в Израиле, сосредоточенная на обзоре, опубликованном американским инвестиционным банком JP Morgan на израильском рынке, в котором была выражена обеспокоенность тем, что реформа судебной системы, продвигаемая правительством, и повышение безопасности напряженность, наблюдавшаяся в последние недели, может оказать негативное влияние на рост экономики и даже привести к снижению суверенного кредитного рейтинга Израиля», — добавил он.

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