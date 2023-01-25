Сотни ведущих экономистов предупреждают о рисках судебной реформы

Присоединившись к волне протестов, сотни израильских экономистов опубликовали «экстренное письмо», в котором предупредили, что далеко идущие судебные перестановки, проводимые новым правительством премьер-министра Биньямина Нетаниягу, могут иметь серьезные последствия для экономики.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Концентрация огромной политической власти в руках правящей группы без надежных сдержек и противовесов может нанести ущерб экономике страны», — предупредили подписавшие документ.

Среди них были как правые, так и левые старшие ученые, включая лауреата Нобелевской премии профессора Даниэля Канемана; бывший экономический советник Нетаниягу и глава Национального экономического совета профессор Юджин Кандель; профессор Омер Моав, бывший советник министра финансов; профессор Ави Бен Бассат, бывший директор Министерства финансов; и профессор Мануэль Трайтенберг, занимавший ряд ключевых государственных постов.

Их предупреждение прозвучало на следующий день после того, как управляющий Банка Израиля Амир Ярон, как сообщается, изложил Нетаниягу потенциальные последствия предлагаемой судебной реформы и передал предупреждения, сделанные высокопоставленными экономическими деятелями и должностными лицами из рейтинговых агентств во время его недавних встреч на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В своем письме экономисты предупредили, что радикальные меры, которые, по словам экспертов, устранят систему сдержек и противовесов, лежащую в основе демократических институтов Израиля, могут привести к сокращению инвестиций в бурно развивающуюся местную технологическую отрасль, один из самых надежных двигателей экономического роста. Они также ссылались на риск «утечки мозгов» и переноса из Израиля центров исследований и разработок, а также на опасность снижения кредитного рейтинга страны.

В воскресенье высокопоставленный чиновник Банка Израиля профессор Моше Хазан подал в отставку, заявив, что не может оставаться на своей работе, «пока израильская демократия в опасности», и что он планирует принять активное участие в протестах против планов пересмотра судебной системы.

А днем ​​ранее бывшие управляющие Банка Израиля Карнит Флюг и Якоб Френкель предупредили в совместной статье, что планы правительства по радикальным реформам судебной системы страны могут негативно повлиять на кредитный рейтинг Израиля и «нанести серьезный удар по экономике и его граждане».

Ранее Курсор писал, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики. Амир Ярон заявил, что предупредит Биньямина Нетаниягу, что судебная реформа нанесет ущерб экономике страны.

Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.

Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Коалиция заявила, что открыта только для незначительных «косметических» компромиссов по судебной реформе.

Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Напомним, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.