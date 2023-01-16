В Израиле замедлился рост цен на жилье

Согласно новым данным, опубликованным Центральным статистическим бюро, устойчивый рост цен на жилье в течение 2022 года замедлился в ноябре, но стоимость жилья по-прежнему была почти на 19% выше по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Последний отчет о жилье показал, что цены на жилье выросли в среднем на 18,8% в октябре-ноябре 2022 года по сравнению с октябрем-ноябрем 2021 года и на умеренные 0,3% с сентября-октября 2022 года. Это ознаменовало небольшое снижение по сравнению с предыдущим ежемесячным отчетом CBS, в котором указывалось, что цены на жилье выросли на рекордные 20,3% в сентябре-октябре 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
В октябре-ноябре 2022 года самый высокий рост цен наблюдался на севере Израиля, где цены выросли на 21,7%, за которым следует центральный Израиль, где цены на жилье выросли в среднем на 21% с октября-ноября 2021 года. Цены на юге Израиля выросли чуть более 13% за тот же период. Цены на жилье в Иерусалиме и Тель-Авиве выросли на 15,9% и 18% соответственно.
В целом цены на новое жилье — жилье, не проданное на вторичном рынке или в рамках программ субсидирования жилья, — выросли на 22,4% в октябре-ноябре 2022 года.
Рынок жилья Израиля характеризуется высоким спросом из-за роста населения и неадекватного предложения, что привело к головокружительному росту цен на жилье в последние годы. Цены на жилье по всей стране неуклонно растут со второй половины 2018 года с небольшой паузой в 2020 году в разгар пандемии COVID-19.
Рост стоимости жилья и рост стоимости жизни остаются основными поводами для недовольства израильтян спустя более десяти лет после того, как в стране в последний раз наблюдались массовые социальные волнения по этому поводу.
В 2022 году рост цен начал приближаться к 20% в мае-июне (по сравнению с маем-июнем 2021 года), достигнув пика в 20,3% в сентябре-октябре 2022 года.
Стоимость аренды, однако, продолжает неуклонно расти: цены на продление соглашений в декабре выросли на 4,4%, в то время как средний рост новых договоров аренды вырос на 8,2% в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года, согласно отдельному отчету CBS.
Эксперты прогнозируют, что цены на жилье в Израиле могут упасть или остаться на прежнем уровне в 2023 году из-за резкого роста числа новостроек в 2022 году.
Ранее Курсор писал, что в Израиле существенно подорожала квартплата: с чем это связано. За последний месяц владельцы квартир в Израиле заметно повысили стоимость квартплаты. По договорам, которые были продлены в декабре 2022 года, показатель увеличился на 4,4%.
Курсор также писал о жилищной лотерее Израиля: предлагается 6 500 субсидируемых домов. По мере того, как цены достигают новых высот, новейшая правительственная лотерея открывает двери для тысяч квартир со скидкой в 13 городах.
Кроме этого в Израиле продолжается рост цен на жилье. Индекс потребительских цен Израиля вырос на 0,1% в ноябре, в то время как рост цен на жилье за год до октября превысил 20%.
Налоговые льготы для арендодателей вырастут: ожидается рост арендной платы.
Напомним, что в Израиле выросла средняя цена на жилье.