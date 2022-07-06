Что нужно съесть вечером, чтобы хорошо выспаться

Плохое питание может вызывать нарушения сна, а недостаток последнего может повлиять на расписание приемов пищи и переедание.

Недостаток сна ведет к быстрому набору лишнего веса, констатируют ученые. Считается, что недостаток сна заставляет нас есть продукты с высоким содержанием жиров и углеводов, так тело пытается повысить производительность и не заснуть, пока вам нужно бодрствовать.

Об этом пишет popmech.

Однако этот процесс может работать и в обратном направлении. И тут все дело в наших гормонах, а именно в мелатонине, который контролирует сон. Мелатонин вырабатывается в мозге, его количество и эффективность зависит от питания. Одним из самых больших факторов, влияющих на его уровень является потребление белка триптофана.

Также существуют и другие питательные вещества, которые полезны для сна, они включают витамины группы В и магний. Они важны из-за того, что помогают триптофану лучше усваиваться. Скорее всего, если ваш организм плохо вырабатывает мелатонин вам не хватает триптофана, витаминов группы В или магния, констатируют ученые.

Помочь быстрее заснуть помогут правильные продукты. К примеру, всем известно, что помогает быстрее уснуть теплое молоко. Молочные продукты не только являются отличным источником триптофана, но также содержат магний и витамины группы В.

Помимо молока и молочных продуктов, перед сном можно перекусить орехами. Они тоже содержат необходимые вещества, способствующие усвоению триптофана. Еще один вариант вечернего перекуса — кусочек отварной или запеченой рыбы. Это отличный источник триптофана и витаминов группы В. Регулярное включение рыбы в свой рацион может способствовать здоровой выработке мелатонина. Бобовые, фасоль и чечевица также содержат большое количество этих элементов и потому станут прекрасным гарниром к рыбе.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!