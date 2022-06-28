Диетологи назвали четыре ферментированных продукта для здорового кишечника

Приоритет здоровья вашего кишечника — один из лучших способов улучшить пищеварение и уменьшить вздутие живота и дискомфорт, а включение ферментированных продуктов в ваш рацион может оказать существенное влияние на ваше общее самочувствие.

Ферментированные продукты, как правило, богаты пробиотиками и пребиотиками, которые могут сбалансировать микробиом кишечника и улучшить вашу иммунную систему и пищеварительные способности, что делает их ценным дополнением к вашим обычным привычкам питания.

Каковы лучшие ферментированные продукты?

Кефир

Доктор Сара Андерсон отмечает, что кефир — это ферментированный йогурт, который, как известно, поддерживает иммунную систему и даже снижает тяжесть непереносимости лактозы. Тем не менее, йогурт в целом является отличным ферментированным дополнением к вашему рациону.

«Одно исследование показало, что употребление шести порций ферментированных продуктов, таких как йогурт, в день приводит к улучшению разнообразия микробиома и снижению маркеров воспаления», — объясняет доктор Саманта Кассетти порталу SheFinds.com.

Натто или Темпе

И натто, и темпе являются примерами ферментированной сои, что делает их не только отличными источниками растительного белка, но и отличными ингредиентами для улучшения здоровья кишечника.

Квашеная капуста

Квашеная капуста является одним из самых простых вариантов для включения в свой рацион в качестве добавки к еде, которая улучшит здоровье вашего кишечника и позволит вам чувствовать себя прекрасно в своем теле.

Комбуча

Возможно, один из самых популярных ферментированных продуктов в этом списке, чайный гриб содержит пробиотики и обладает прекрасным вкусом, который улучшает здоровье кишечника, укрепляет иммунную систему и даже обеспечивает организм естественной энергией вместо кофе или газированных напитков.

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