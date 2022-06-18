Диетологи назвали фрукт, который выводит токсины из организма

По мере того, как ваше тело отфильтровывает негативные токсины, вы, естественно, начинаете чувствовать себя лучше. Этот фрукт поможет сделать процесс быстрее.

Несмотря на то, что ваше тело в основном выполняет детоксикацию самостоятельно, включение определенных продуктов в ваш сбалансированный рацион может значительно облегчить задачу, и, в частности, определенные фрукты могут быть полезны для избавления вашего организма от токсинов и укрепления биома кишечника.

SheFinds.com поговорили с зарегистрированным диетологом Тристой Бест, которая рассказала, какие фрукты лучше всего включить в ваши обычные привычки питания, чтобы чувствовать себя лучше.

Яблоки

Бест объясняет, что яблоки, содержащие здоровую порцию клетчатки и множество других замечательных витаминов и минералов, могут быть одним из лучших продуктов для регулярного употребления, чтобы помочь вашему организму естественным образом очиститься от токсинов.

Причина, по которой яблоки отлично подходят для детоксикации, заключается просто в растительных соединениях, содержащихся в этих богатых питательными веществами фруктах.

«Катехины — один из примеров растительных соединений, которые усиливают естественную детоксикацию организма», — отмечает Бест

«Это соединение также можно найти во многих цельных продуктах, которые можно легко интегрировать в рацион. Преимущество приема их из пищевых источников заключается в дополнительных питательных веществах, которые вы получаете от них, а также в замене потенциально калорийных продуктов на богатые питательными веществами».

Напомним, мы сообщали, что эндокринологи назвали продукты, полезные для щитовидной железы.