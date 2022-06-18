Диетологи назвали фрукт, который выводит токсины из организма

Несмотря на то, что ваше тело в основном выполняет детоксикацию самостоятельно, включение определенных продуктов в ваш сбалансированный рацион может значительно облегчить задачу, и, в частности, определенные фрукты могут быть полезны для избавления вашего организма от токсинов и укрепления биома кишечника.
SheFinds.com поговорили с зарегистрированным диетологом Тристой Бест, которая рассказала, какие фрукты лучше всего включить в ваши обычные привычки питания, чтобы чувствовать себя лучше.
Яблоки
Бест объясняет, что яблоки, содержащие здоровую порцию клетчатки и множество других замечательных витаминов и минералов, могут быть одним из лучших продуктов для регулярного употребления, чтобы помочь вашему организму естественным образом очиститься от токсинов.
Причина, по которой яблоки отлично подходят для детоксикации, заключается просто в растительных соединениях, содержащихся в этих богатых питательными веществами фруктах.
«Катехины — один из примеров растительных соединений, которые усиливают естественную детоксикацию организма», — отмечает Бест
«Это соединение также можно найти во многих цельных продуктах, которые можно легко интегрировать в рацион. Преимущество приема их из пищевых источников заключается в дополнительных питательных веществах, которые вы получаете от них, а также в замене потенциально калорийных продуктов на богатые питательными веществами».
Напомним, мы сообщали, что эндокринологи назвали продукты, полезные для щитовидной железы.