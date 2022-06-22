Доктор назвала продукты, которые предотвращают образование брюшного жира

Замена высококалорийных продуктов продуктами с высоким содержанием клетчатки — один из самых здоровых и устойчивых способов похудеть и удержать вес.

Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием клетчатки — один из лучших способов снизить аппетит. Кроме того, некоторые из продуктов с высоким содержанием клетчатки обладают свойствами, которые помогают им целенаправленно воздействовать на брюшной жир.

Ягоды

Исследование, проведенное в Центре сердечно-сосудистых заболеваний Мичиганского университета, показало, что употребление черники может помочь регулировать сжигание и накопление жира, тем самым уменьшая брюшной жир.

Крестоцветные овощи

По словам доктора Эми Ли, рекомендуются брокколи и другие овощи семейства крестоцветных, такие как капуста, цветная капуста, бок-чой и эндивий, особенно те, которые имеют немного «горький» вкус.

«Они наполнены фитохимическими веществами, содержат много клетчатки на порцию и даже обладают противораковыми свойствами», — объясняет она.

Попкорн

«Попкорн в умеренных количествах — отличная закуска», — советует доктор Ли. Вместо того, чтобы пропитывать его вредными начинками, такими как сахар или масло, попробуйте добавить специи, такие как индийский гарам масала, «чтобы получилась пикантная закуска без лишних калорий».

Орехи

«Несладкие орехи, такие как миндаль, грецкие орехи, орехи пекан, также богаты клетчаткой, витаминами и минералами, — говорит доктор Ли. — Это отличная альтернатива закускам, чтобы оставаться сытым без лишних калорий».

Напомним, мы сообщали, что эндокринологи назвали продукты, полезные для щитовидной железы.