Эксперты рассказали, почему никогда нельзя мыть лицо в душе

Умывать лицо во время принятия душа не стоит, говорят эксперты. Дерматологи предупреждают, что эта привычка вредна для лица, кожа которого более нежная.

Многие люди привыкли умываться в душе. Однако следует избегать этой привычки. Это может навредить коже лица.

Об этом пишет rbc.ua.

Большинство людей привыкли ухаживать за своим лицом и наносить маски во время принятия душа. Дерматологи отмечают, что делать это во время мытья тела нехорошо.

В душе не стоит умываться, так как горячая вода обезвоживает кожу. Это также может привести к повреждению чувствительной кожи, особенно на лице.

Кроме того, горячая вода ускоряет микроциркуляцию кожи и активизирует работу сальных желез, что приводит к раскрытию пор и избыточной выработке кожного сала.

Эксперты советуют после душа ополаскиваться прохладной водой. Также полезно увлажнять всю кожу после каждого купания.

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