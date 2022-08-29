Эта специя может помочь уменьшить воспаление кожи

Хорошо это или плохо, но то, что вы едите, действительно влияет на вашу кожу.

SheFinds.com обратились к экспертам в области здравоохранения, врачам и диетологам и узнали больше о полностью натуральной специи, которая не только является антиоксидантом, но и обладает способностью уменьшать воспаление кожи.

Куркума — это пряность, получаемая из корня куркумы длинной, многолетнее растение семейства имбирных. Его выращивают во многих штатах Индии и других странах Восточной Азии. Как объясняет дерматолог, доктор медицинских наук Пурвиша Патель, это любимый и исторически используемый инструмент в уходе за кожей и здоровом питании.

«Куркума веками использовалась в восточной медицине для борьбы с раком, аутоиммунными заболеваниями и кожными заболеваниями, такими как псориаз, витилиго и прыщи, — говорит Патель. — В научных исследованиях снова и снова было показано, что он помогает при кожных заболеваниях как при приеме внутрь, так и при местном применении».

Патель отмечает, что ярко-желтый цвет куркумы можно отнести к куркумину, ее активному ингредиенту. «Куркумин обладает противовоспалительным, противомикробным, противоопухолевым действием и обладает антиоксидантными свойствами, поскольку борется со свободными радикалами», — говорит Патель.

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