Как кофе влияет на печень

Ученые в рамках нового исследования установили, что кофе снижает жесткость тканей печени.

Об этом сообщает CGH.

Эксперты изучили данные 4,5 тысячи взрослых людей, которые приняли участие в Национальном исследовании здоровья и питания (NHANES) и прошли эластометрию – диагностика, устанавливающая степень фиброза печени, измеряя эластичность ее ткани.

Исследователи утверждают, что кофе никак не связан с ожирением печени, но вместо этого они нашли связь с жесткостью тканей этого органа. В среднем человек, употребляющий 3+ чашек в день, имеет уровень жесткости втрое ниже по сравнению с тем, кто вообще не употребляет кофе или пьет его мало.

Также кофеманы имеют меньшие риски развития прогрессирующего фиброза печени. Любопытно, что кофе, где нет кофеина, не характеризуется таким профилактическим эффектом. Вероятно, это связано непосредственно со свойствами кофеина.

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