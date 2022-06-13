Медики назвали популярные продукты, вызывающие высыпания

На здоровье и благополучие вашей кожи влияет гораздо больше, чем просто ваш бьюти-режим, и поддержание сбалансированной диеты является одним из наиболее важных шагов для предотвращения развития признаков старения и проблем с кожей.

К настоящему моменту вы, возможно, уже знаете, что прыщи и высыпания могут по-прежнему беспокоить вашу кожу после подросткового возраста.

К сожалению, на первом месте среди факторов, вызывающих это, могут быть продукты, которые вы едите регулярно, поэтому, если вы боретесь со свежим участком высыпаний, есть несколько продуктов, которые вы, возможно, захотите остерегаться. Они распространены в большинстве диет и могут быть виноваты в ваших прыщах.

Об этом передает SheFinds.com.

Обработанные пищевые продукты

Обработанные продукты и продукты с высоким содержанием сахара являются одними из главных виновников повышенного выделения кожного сала, что, в свою очередь, может привести к высыпаниям.

Это сахар, соки и безалкогольные напитки, рафинированное зерно, полуфабрикаты, вяленое мясо.

Молочные продукты

Тем не менее, не только обработанные пищевые продукты могут увеличить воспаление и выработку кожного сала, молочные и мясные продукты также могут оказывать негативное влияние при частом употреблении. «Молочные продукты, сывороточный протеин также повышают ИФР-1, что приводит к более жирной коже. Мясной и молочный белок увеличивает уровень лейцина, который запускает воспалительный процесс», — сказала врач.

«Я часто предлагаю своим пациентам с акне диету с низким содержанием сахара и обработанных пищевых продуктов, но с высоким содержанием зеленых листовых овощей», — предлагает Кунг.

Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца.