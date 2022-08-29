Медики назвали привычку, провоцирующую появление сахарного диабета

Диетологи предупредили про опасные последствия для здоровья после отказа от завтрака.

Ученые в очередной раз подтвердили. что завтрак нельзя пропускать ни под каким поводом.Немецкие исследователи установили связь пропуска завтрака и развития диабета 2 типа. Его возникновение повышается на 33% при отказе от пищи по утрам.

В ходе исследования ученые изучили 100 тысяч людей, после их привычки были сопоставлены с картами заболеваний.

Как выяснилось, у пропускающих завтрак диабет развивается на 33% в среднем чаще по сравнению с теми, кто обязательно ест утром. А если человек отказывается в течение недели от завтраков четыре раза, тут цифра составляет уже 55%. Это связано с тем, что без утреннего приема пищи человек испытывает чувство голода и начинает перекусывать, в том числе и вредными сладкими продуктами, именно это и приводит к развитию диабета 2 типа.

Ученые говорят, что статистически около трети мирового населения отказывается от завтрака, при этом многие делают это с благим намерением сбросить лишний вес. На самом деле этого не происходит, а результат зачастую противоположный.

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