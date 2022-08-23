Миф или правда: ученые рассказали, влияет ли осанка на боли в спине

Существует мнение, что во избежание болевых ощущений в позвоночнике необходимо стоять и ходить с ровной спиной. Однако, ученые это не подтверждают и указывают на другие причины дискомфорта.

Исследователи из Кертинского университета попробовали подтвердить распространенный совет, согласно которому нужно ходить, стоять и поднимать тяжести с ровной спиной, чтобы защитить спину от проблем. Однако, попытка оказалась тщетной.

Об этом сообщает Science Alert.

Для детального изучения вопроса влияние осанки на появление болей в области позвоночника ученые в ходе эксперимента разделили задачи на:

хождение;

сидение;

подъем с ровной спиной.

Оказалось, что наличие или отсутствие дискомфорта никак не связано с тем, сутулятся ли люди, когда сидят, подниматься или ходят. Позвоночники людей имеют различные формы и размеры, а потому осанка имеет очень индивидуальный характер. В ходе экспериментов ученые установили, что боль в спине может быть вызвана с неуклюжими и резкими движениями.

Более того, веские причины дискомфорта могут в принципе отсутствовать, как при мигренях. По мнению исследователей, неприятные ощущения больше обусловлены общим состоянием здоровья, в том числе психологического. Именно поэтому рекомендуется прислушаться к советам физиотерапевтов, которые могут помочь избежать болей в спине:

поддерживайте свое психическое состояние, в том числе избегая стресса и усталости;

наладьте режим сна;

ведите активный образ жизни;

следите за состоянием вашего веса.

Эксперты рекомендуют не паниковать из-за возможности появлений болей в спине и не переусердствовать в оберегании своего тела. Если человек откажется от привычной активности, в том числе общения с людьми, поддерживающего эмоциональное состояние, то это может наоборот спровоцировать дискомфорт.

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