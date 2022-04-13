Ученые назвали четыре лучших овоща для сжигания жира на животе

Исследования в области диетологии позволили выделить овощи, которые лучше всего способствуют снижению количества жировых отложений.

Диетологи давно выяснили, что употребление в пищу определенных продуктов, способно помочь добиться того или иного эффекта. В частности, задавшись целью снизить количество жировых отложений в районе талии, рекомендуются чаще употреблять 4 продукта.

Американский ученый-диетолог Кортни Д’Анджело рекомендует употреблять шпинат, поскольку он содержит в достаточном количестве клетчатку для качественного усваивания пищи и витамин К, ответственный за снижению массы тела.

Диетолог Триста Бест обращает внимание на удивительные свойства красного перца, который низкокалориен, но обладает отличается значительным содержанием клетчатки и капсаицина, который способствует похудению.

Доктор Бест считает важным продуктом для людей, чьей целью является уменьшение веса, брокколи. Этот овощ известен наличием в составе антиоксидантов, уменьшающих внутренние воспалительные процессы, и соединения сульфорафан, снижающего уровень цитокинов и NF-kB. Избавившись от воспалительных процессов, тело эффективнее теряет лишний вес. «Брокколи известен и наличием других веществ, таких как витамин С, хром и кальций, которые способствуют потере жира на животе», — пояснила Д’Анджело.

Четвертым овощем ученые считают морковь. Ее особенность сжигать жировые отношения на животе связана со свойством ускорять обмен веществ. Доктор Бест, пояснила, что у моркови высокий термогенный эффект пищи (TEF), то есть количество калорий, сжигаемых во время переваривания того или иного продукта. Таким образом морковь вынуждает при ее переваривании сжигать калории, ранее усвоенные организмом.

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Также сообщалось, что врачи объяснили, почему брокколи нужно есть в сыром виде. Антираковый эффект брокколи, по мнению врачей, зависит от степени тепловой обработки. Содержание соединения сульфорафан максимальное в сыром продукте.