Ученые рассказали, почему людям с ожирением тяжело худеть

Оказалось, что дело не в лени.

В рамках нового исследования специалисты, почему людям с ожирением тяжело дается избавление от лишнего веса.

Об этом сообщает Current Biology.

Немаловажной частью борьбы с лишними килограммами являются физические упражнения, которые тратят лишнюю энергию и позволяют распадаться жировым тканям. Однако наш организм не любит терять жир, потому что тот гипотетически может ему пригодиться. Недавно ученым удалось зафиксировать одну из функций организма, который может стать объяснением того, почему людям с ожирением тяжело худеть.

Они изучили данные о том, как затрачивали энергию 1754 человек. Оказалось, что когда физическая активность в результате выполнения упражнений увеличивалась, то организм пытался компенсировать затраченную энергию. Для этого реализовывалось ограничение ее расхода в покое, в рамках чего организм использовал меньше калорий для различных процессов.

По словам соавтора исследования профессор Льюиса Хелси из Университета Роухэмптон, такое функционирование организма напоминает действия правительства, которое подводит баланс бюджета: если тратит больше запланированного в начале года, то может сократить расходы.

По аналогии, пытающийся избавиться от ожирения человек может обнаружить, что сперва он худеет, но вскоре выходит на плато – длительное время какой-либо прогресс отсутствует. Одна из причин этого явления – своего рода экономный подход, используемый организмом со стороны организма. Также ученые установили, что наибольшее сокращение расхода энергии в покое делает организм людей, у которых есть ожирение.

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