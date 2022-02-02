Врачи назвали самый опасный возраст у женщин

Американские ученые считают, что женщинам старше 60 лет стоит придерживаться определенной диеты и следовать простым советам для того, чтобы избегать сердечно-сосудистых заболеваний.

С возрастом риск развития опасных заболеваний увеличивается, считает профессор Джон Стивенсон, консультант по метаболизму Национального института сердца и легких.

Об этом пишет журнал Marie Claire.

Он обращает внимание на то, что женщины в постменопаузе подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку они теряют защитное действие эстрогена на артерии.

Эксперты советуют женщинам старше 60 лет потреблять больше белка. Рекомендуется потреблять не менее 1 г белка на килограмм веса тела.

Стивенсон советует отказаться от полуфабрикатов, есть больше фруктов и овощей и выпивать от 1,7 до 2 литров воды в день. Кроме того, рекомендуется спать 7-8 часов в сутки.

Курсор также сообщал, что известный врач рассказал, сколько воды в день надо пить. Человек на 60% состоит из воды и именно поэтому важно поддерживать баланс воды в организме. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, к чему может привести недостаток воды.

Кроме того, ученые выяснили, как образование влияет на психическое здоровье. Более высокий уровень образования ассоциируется с лучшим психическим здоровьем. Причинно-следственные связи, как известно, установить сложно, и, как правило, они имеют множество факторов.

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