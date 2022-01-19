Британские ученые создали пластик на основе сахара

Исследователи из Университета Бирмингема в Великобритании и Университета Дьюка в США создали новое семейство полимеров на основе сахара.

Британские ученые из Университета Бирмингема создали полимеры на основе сахара. По словам специалистов, новые виды пластика обладает такими же свойствами, что и обычные, но при этом он разлагаются и подвержены механической переработке.

Об этом сообщает научные журнал «Phys.org».

На данный момент учеными было создано две разновидности разлагаемых полимеров из сахара — один из низ гибкий как резина, а второй крепкий, но пластичный, как большинство разновидностей традиционного коммерческого пластика.

Примечательно, что материалы сохранили свои замечательные механические свойства после измельчения и термической обработки.

Сходство химической структуры созданных полимеров означает, что, в отличие от многих современных разновидностей пластмассы, их можно будет смешивать между собой для получения новых материалов со сравнимыми или даже улучшенными свойствами.

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