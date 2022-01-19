Британские ученые создали пластик на основе сахара

Британские ученые из Университета Бирмингема создали полимеры на основе сахара. По словам специалистов, новые виды пластика обладает такими же свойствами, что и обычные, но при этом он разлагаются и подвержены механической переработке.
Об этом сообщает научные журнал «Phys.org».
На данный момент учеными было создано две разновидности разлагаемых полимеров из сахара — один из низ гибкий как резина, а второй крепкий, но пластичный, как большинство разновидностей традиционного коммерческого пластика.
Примечательно, что материалы сохранили свои замечательные механические свойства после измельчения и термической обработки.
Сходство химической структуры созданных полимеров означает, что, в отличие от многих современных разновидностей пластмассы, их можно будет смешивать между собой для получения новых материалов со сравнимыми или даже улучшенными свойствами.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Австралии разрабатывают многоразовую систему космических запусков на водороде.
В будущем компания надеется начать использовать свою гиперзвуковую технологию для пассажирских перевозок из Австралии в США всего за 2,5 часа.
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