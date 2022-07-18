Эксперты назвали пять «фишек» Android, которых нет у iPhone

О плюсах и минусах смартфонов на разных операционных системах сообщили технические эксперты. При этом названы пять преимуществ, которые доступны только пользователям телефонов на Android.

Поклонники iOS и Android остаются постоянны в своих предпочтениях, и вряд ли преимущества той или иной операционной системы способны изменить их мнение.

Тем не менее специалисты составили список «фишек», которые доступны только владельцам телефонов на Android.

Копии приложений с разными учетными записями. Например, есть возможность установить на телефон два WhatsApp и использовать различные аккаунты для работы и личной переписки.

Например, есть возможность установить на телефон два WhatsApp и использовать различные аккаунты для работы и личной переписки. Несколько пользователей Android. Можно позволить другому человеку воспользоваться телефоном, запустив для него гостевой режим.

Можно позволить другому человеку воспользоваться телефоном, запустив для него гостевой режим. Подключение к компьютеру . Эта функция используется не так часто, но смартфон на Android обеспечивает доступ ко всей внутренней памяти, что позволяет легко перебрасывать файлы с компьютера на телефон. Смартфоны от Apple гораздо ограниченнее, они просто дают доступ к фотографиям и видео.

. Эта функция используется не так часто, но смартфон на Android обеспечивает доступ ко всей внутренней памяти, что позволяет легко перебрасывать файлы с компьютера на телефон. Смартфоны от Apple гораздо ограниченнее, они просто дают доступ к фотографиям и видео. Лаунчеры . Пользователи Android могут настроить домашний экран по собственному вкусу. Это особенно важно, когда нужен большой шрифт, удобные значки и даже темы.

. Пользователи Android могут настроить домашний экран по собственному вкусу. Это особенно важно, когда нужен большой шрифт, удобные значки и даже темы. Системные приложения. В iOS недавно добавилась функция установки посторонних программ вместо стандартных,но она ограничена только изменением браузера. А в Android можно заменить любое стандартное приложение на кастомное: даже «Телефон», браузер или «Сообщения».

Однако эксперты пояснили, что Apple постоянно добавляет новые апгрейды и функции:в частности позволили самостоятельно ремонтировать телефон, не лишая при этом гарантии.

«Курсор» писал, что через десять лет человечество откажется от смартфонов.

Напомним, четыре признака, что ваш телефон на «прослушке».