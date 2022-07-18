Эксперты назвали пять «фишек» Android, которых нет у iPhone

06:20, Сегодня
Интересные факты, Технологии
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Фото: depositphotos.com

О плюсах и минусах смартфонов на разных операционных системах сообщили технические эксперты. При этом названы пять преимуществ, которые доступны только пользователям телефонов на Android.

Поклонники  iOS и Android остаются постоянны в своих предпочтениях, и вряд ли преимущества той или иной операционной системы способны изменить их мнение.

Тем не менее специалисты составили список «фишек», которые доступны только владельцам телефонов на Android.

  • Копии приложений с разными учетными записями. Например, есть возможность установить на телефон два WhatsApp и использовать различные аккаунты для работы и личной переписки.
  • Несколько пользователей Android. Можно позволить другому человеку воспользоваться телефоном, запустив для него гостевой режим.
  • Подключение к компьютеру. Эта функция используется не так часто, но смартфон на Android обеспечивает доступ ко всей внутренней памяти, что позволяет легко перебрасывать файлы с компьютера на телефон. Смартфоны от Apple гораздо ограниченнее, они просто дают доступ к фотографиям и видео.
  • Лаунчеры. Пользователи Android могут настроить домашний экран по собственному вкусу. Это особенно важно, когда нужен большой шрифт, удобные значки и даже темы.
  • Системные приложения. В iOS недавно добавилась функция установки посторонних программ вместо стандартных,но она ограничена только изменением браузера. А в Android можно заменить любое стандартное приложение на кастомное: даже «Телефон», браузер или «Сообщения».

Однако эксперты пояснили, что Apple постоянно добавляет новые апгрейды и функции:в частности позволили самостоятельно ремонтировать телефон, не лишая при этом гарантии.

«Курсор» писал, что через десять лет человечество откажется от смартфонов.

Напомним, четыре признака, что ваш телефон на «прослушке».

 

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Автор материала:
Орли Шендт
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