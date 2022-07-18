Эксперты назвали пять «фишек» Android, которых нет у iPhone

Поклонники iOS и Android остаются постоянны в своих предпочтениях, и вряд ли преимущества той или иной операционной системы способны изменить их мнение.
Тем не менее специалисты составили список «фишек», которые доступны только владельцам телефонов на Android.
- Копии приложений с разными учетными записями. Например, есть возможность установить на телефон два WhatsApp и использовать различные аккаунты для работы и личной переписки.
- Несколько пользователей Android. Можно позволить другому человеку воспользоваться телефоном, запустив для него гостевой режим.
- Подключение к компьютеру. Эта функция используется не так часто, но смартфон на Android обеспечивает доступ ко всей внутренней памяти, что позволяет легко перебрасывать файлы с компьютера на телефон. Смартфоны от Apple гораздо ограниченнее, они просто дают доступ к фотографиям и видео.
- Лаунчеры. Пользователи Android могут настроить домашний экран по собственному вкусу. Это особенно важно, когда нужен большой шрифт, удобные значки и даже темы.
- Системные приложения. В iOS недавно добавилась функция установки посторонних программ вместо стандартных,но она ограничена только изменением браузера. А в Android можно заменить любое стандартное приложение на кастомное: даже «Телефон», браузер или «Сообщения».
Однако эксперты пояснили, что Apple постоянно добавляет новые апгрейды и функции:в частности позволили самостоятельно ремонтировать телефон, не лишая при этом гарантии.
«Курсор» писал, что через десять лет человечество откажется от смартфонов.
Напомним, четыре признака, что ваш телефон на «прослушке».