Израильские облачные стартапы, на которые стоит обратить внимание

В рамках исследования венчурного капитала, проведенного CTech, руководители отрасли назвать несколько стартапов, в которые они инвестировали за последний год. В следующем списке представлены некоторые известные облачные стартапы, предложенные их инвесторами. Список включает более 100 стартапов из различных областей, таких как Cloud+Data, AI, Quantum Computing, Medtech, Fintech, Mobility, Cyber ​​и других.

Вот список стартапов, на которые стоит обратить внимание в сфере Cloud+Data:

Finout

FinOps: Finout — это современный инструмент самообслуживания для управления облачными затратами и наблюдения, который обеспечивает непревзойденный бизнес-контекст FinOps в облачных средах.

Основатели: Рой Равхон, Йижар Гилбоа и Асаф Ливеану

Год основания: 2021

Объяснение инвестиций Pitango First: В мире, где деньги решают все и все растут одновременно, люди должны понимать свою структуру затрат в гораздо лучший способ. На самом деле использование облачных вычислений является второй по величине статьей расходов в быстрорастущих компаниях, чья инфраструктура становится все более и более сложной по мере их масштабирования. Это означает, что компаниям придется нести большую ответственность за свои расходы. Finout может помочь компаниям любого размера отслеживать, управлять и сокращать свои затраты на основе использования за считанные минуты без добавления кода.

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Объяснение инвестиций Team 8: Коррекция на рынке технологий сместила акцент с роста выручки на прибыльность, валовую прибыль, экономику единиц и здоровые бизнес-показатели для устойчивого и долгосрочного успеха. Мы были свидетелями того, как десятки компаний изо всех сил пытались разработать решение, чтобы справиться с ростом цен на облачные услуги на основе использования, но ничего не было доступно — до сих пор … Вот почему мы так рады возглавить этот раунд. Finout имеет уникальные возможности для обеспечения контроля затрат на облачных платформах, предоставляя готовое решение, которое позволяет современному облачному предприятию достигать своих целей [расходов].

Объяснение инвестиций J-Ventures: экономическая эффективность будет одним из самых важных вопросов в ближайшие годы. Finout, работающий с Finops, является одним из лидеров в этой области.

echo3D

Metaverse/Cloud: echo3D — это облачная платформа для управления 3D-ресурсами, которая предоставляет разработчикам инструменты и сетевую инфраструктуру для создания приложений и игр 3D/AR/VR и Metaverse. echo3D обслуживает более 40 000 разработчиков, использующих свои SDK для создания 3D-контента в реальном времени для игр, AR/VR, электронной коммерции, развлечений, обучения и многого другого.

Основатели: Алон Гриншпун, Корен Гриншпун, Бен Педазур

Год основания: 2018

Dremio

Dremio предоставляет платформу SQL Lakehouse, в которой приоритет отдается удобству работы пользователей, простоте и масштабируемости с упором на приложения бизнес-аналитики. Его ценное предложение заключается в упрощении процесса приема и анализа данных для групп бизнес-аналитики, замене хранилищ данных непатентованными данными, снижении затрат на хранение и устранении необходимости привлекать группу инженеров данных для простой самостоятельной бизнес-аналитики.

Основатель: Томер Ширан

Год основания: 2015

Объяснение инвестиций DTCP Israel: Dremio — это хранилище данных, основанное на открытой архитектуре, охватывающей форматы файлов и таблиц с открытым исходным кодом. Облако данных Dremio принимает все функции хранилища непосредственно в хранилище объектов (S3), вставляет, обновляет — все, что вы можете делать с базой данных в открытом формате. Облако данных Dremio — это более дешевая и стабильная альтернатива хранилищу данных.

Inworld

Cloud: Inworld предоставляет творческий набор для создания виртуальных персонажей с упором на игры, метавселенную и взаимодействие с брендом.

Основатели: Илья Гельфенбейн, Михаил Ермоленко и Кайлан Гиббс

Год основания: 2021

Объяснение инвестиций Intel Capital: Разработки в области искусственного интеллекта и коммуникаций

Control Plane

Multi-Cloud: гибридная платформа, позволяющая облачным компаниям объединять сервисы и вычислительные мощности AWS, GCP, Azure и любого другого облака, чтобы предоставить разработчикам глобальную среду для создания серверных приложений и сервисов.

Основатели: Дорон Гринштейн, Том Стюард

Год основания: 2020

Ранее Курсор писал о новых технологических направлениях Израиля: какие области будут развивать. Управление инноваций Израиля выделило 150 млн шекелей на создание новых консорциумов для поддержки развития технологий.

Также Израиль вошел в топ-20 наиболее инновационных стран мира. Израиль занял первое место в регионе Северной Африки и Западной Азии, опередив Эмираты и Турцию.

Курсор сообщал, что в Тель-Авиве стремительно развивается стартап-индустрия. В прошлом году Тель-Авив был объявлен журналом Fortune самым дорогим городом в мире.

Наша редакция сообщала, что Израиль занимает первое место по цифровому качеству жизни. Обнародован четвертый ежегодный отчет SurfShark Индекс цифрового качества жизни (DQL).

Напомним, что израильский Технион лидирует в области искусственного интеллекта в Европе.