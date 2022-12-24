Новые технологические направления Израиля: какие области будут развивать

Отобранные консорциумы, группа промышленных компаний и научно-исследовательских институтов, которые будут совместно разрабатывать технологии, будут использовать выделенное финансирование для работы в течение следующих трех лет.

«Финансирование, предоставленное этим трем консорциумам, является частью стратегии властей, направленной на поощрение рискованной деятельности в израильской технологической индустрии при одновременном развитии новых основных возможностей, которые позволят проникнуть на революционные новые рынки с прорывными технологиями как для начинающих компаний, так и для крупных корпораций», — сказал Авив Зееви, вице-президент по технологической инфраструктуре Управления инноваций Израиля.

Первый консорциум, финансируемый с бюджетом около 40 млн шекелей, сосредоточится на интегрированном фотонном свете, а не на электронном токе, в качестве инструмента для обработки данных, чипов, систем связи и перехвата. Группа будет работать над платформой для решений кремниевой фотоники, используемых для создания квантовых компьютеров, которые фирмы-разработчики чипов смогут использовать для интеграции этой технологии в свои чипы. Кремниевая фотоника пользуется большим спросом у стартапов, поскольку оптическая технология может обрабатывать и передавать данные гораздо быстрее для более энергоэффективных вычислений, чем технология электрических проводников.

По данным MarketAndMarket, в 2021 году рынок кремниевой фотоники достиг 1,1 млрд долларов, что обусловлено высоким спросом на компоненты кремниевой фотоники. Ожидается, что к 2027 году рыночная стоимость кремниевой фотоники вырастет до 4,6 млрд долларов.

Для этого консорциума были выбраны четыре компании — Elop, Cielo, Quantum Source и New Photonics — для работы вместе с исследователями кремния из Техниона в Хайфе, Университета Бар-Илан в Тель-Авиве и Еврейского университета в Иерусалиме.

Второй консорциум, получивший финансирование в размере 55 млн шекелей, будет работать над развитием технологии метаматериалов и метаповерхностей, основанной на «разумном сочетании нано- или микроструктур для создания искусственных электромагнитных материалов с заданными инженерными свойствами, позволяющими манипулирование электромагнитной волной, проходящей через материал.

Новые технологии повысят конкурентное преимущество отечественной промышленности на большом и все еще растущем рынке и позволят продолжить развертывание ряда передовых технологий в медицинской диагностике (МРТ и эндоскопия), спутниковой связи и низкочастотной недорогие регулируемые антенны, усовершенствованные датчики и LiDAR, а также системы поддержки авионики.

В число восьми компаний, участвующих в консорциуме, входят Elbit Systems, Ceragon и SatixFy Communications, и их будут поддерживать 10 академических исследовательских групп из Техниона, Еврейского университета, Института Вейцмана, Тель-Авивского университета, Университета Ариэля, Университета Бар-Илан и Университет Бен-Гуриона.

Третий консорциум, на который было выделено 28 млн шекелей, сосредоточится на технологиях, связанных с мухами «черный солдат» (Hermetia illucens), для их развития в качестве нового сельскохозяйственного животного. Насекомых рекламируют как неотъемлемую часть сельскохозяйственной промышленности, поскольку они могут расщеплять органические отходы и использоваться в качестве недорогого, богатого белком корма для животных. Их личинки, которые растут в отбросах, могут преобразовывать различные формы органических отходов в качественные продукты (белок, масла, навоз и многое другое).

Технологические компании, выбранные для консорциума, в том числе компании по переработке отходов и генетике, а также стартапы, разрабатывающие корма для скота, будут связаны с академическими исследовательскими группами из Института Волкани, Мигала, Хайфского университета, Тель-Авивского университета и Еврейского университета, разработать вычислительную инфраструктуру, необходимую для коммерческой жизнеспособности использования мух-солдат и разработки продуктов.

Ранее Курсор писал, что Израиль вошел в топ-20 наиболее инновационных стран мира. Израиль занял первое место в регионе Северной Африки и Западной Азии, опередив Эмираты и Турцию.

Курсор сообщал, что в Тель-Авиве стремительно развивается стартап-индустрия. В прошлом году Тель-Авив был объявлен журналом Fortune самым дорогим городом в мире.

Наша редакция сообщала, что Израиль занимает первое место по цифровому качеству жизни. Обнародован четвертый ежегодный отчет SurfShark Индекс цифрового качества жизни (DQL).

Напомним, что израильский Технион лидирует в области искусственного интеллекта в Европе.