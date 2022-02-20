Ученые отправили израильский хумус в космос

Вчера, 19 февраля, на борту грузового корабля Cygnus израильский хумус отправился на Международную космическую станцию.
Об этом сообщает МИД Израиля.
Эксперимент под названием «Космический хумус» призван проверить, как хумус растет в условиях невесомости.
Его организаторы Джонатан Вайнтрауб, соучредитель SpaceIL, пищевые компании Strauss и Haifa Group, проект моделирования Марса D-MARS в Мицпе-Рамоне, а также ученые из Израиля и Стэнфордского университета прокладывают путь к использованию гумуса. Ученые считают, что хумус может стать источником энергии для членов будущих космических миссий.
Давно известно, что хумус сытен, очень полезен и его легко выращивать. Второй израильский астронавт, Эйтан Стигбе, также примет участие в работе над «космическим хумусом», когда он полетит на МКС в конце марта.
Курсор также писал, что израильские ученые научились печатать мясо на 3D принтере. Мясо созданное из «мясного парфюма» не отличается по структуре и вкусу от настоящего, однако для его приготовления нужно намного меньше времени, чем для натурального стейка.
Кроме того, израильский стартап Largix создал уникальный 3D-принтер. Хранение и транспортировка опасных жидкостей – нелегкое дело. Надежные резервуары для хранения высотой 13 футов, которые в настоящее время производит компания CGK Group, базирующаяся в Брюгге, Бельгия, изготавливаются вручную — и это дорогой и трудоемкий процесс.
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