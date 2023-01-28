Волна увольнений добралась и до IBM: запланировано сокращение рабочих мест

Компьютерная компания, базирующаяся в штате Нью-Йорк, не говорила о сокращении рабочих мест ни в своем квартальном отчете о доходах, ни в разговоре с аналитиками для обсуждения финансовых результатов.

Стало известно, что компания IBM сократит около 3 900 рабочих мест, что составляет немногим более 1% ее рабочей силы, связанных с предприятиями, которые она продала.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на свой источник.

IBM заявила, что в первом квартале этого года ей потребуется единовременная оплата в размере 300 млн долларов, что, по словам источника, было связано с увольнениями. Эти расходы «полностью связаны» с выделением Kyndryl и продажей медицинских данных и аналитических предприятий, сообщил AFP представитель IBM.

«Это не действие, основанное на показателях на 2022 год или ожиданиях на 2023 год», — добавил представитель.

Технологическая фирма с более чем вековой историей сообщила о прибыли в размере 2,9 млрд долларов за последние три месяца прошлого года, что примерно на 17% выше, чем за тот же период в 2021 году, несмотря на то, что выручка осталась неизменной на уровне 16,7 млрд долларов.

«Клиенты во всех регионах все чаще пользуются нашими гибридными облачными решениями и решениями искусственного интеллекта, поскольку технологии остаются отличительной силой в современной бизнес-среде», — сказал главный исполнительный директор IBM Арвинд Кришна в отчете о прибылях и убытках.

Компания, основанная в 1911 году, объявила в конце прошлого года, что инвестирует 20 млрд долларов в полупроводники, квантовые вычисления и другие передовые технологии в штате Нью-Йорк.

Тем временем технологические гиганты затягивают пояса и увольняют работников, чтобы выдержать жесткие глобальные экономические условия и вернуться к допандемическому образу жизни, менее зависимому от интернет-услуг.

Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet, материнская компания Google, недавно изложили планы по сокращению рабочей силы после того, как во время пандемии было нанято много сотрудников, чтобы удовлетворить возросший спрос на цифровые услуги.

Ранее Курсор писал, что американская компания собирается сократить десятки рабочих мест в Израиле. Новая волна увольнений в Израиле и США должна состояться в феврале.

Курсор сообщал, что крупные компании со всего мира продолжают массово увольнять сотрудников, в ближайшее время американский интернет-гигант Google также сократит численность своего штата.

Наша редакция писала, что волна увольнений продолжается по всему миру, и 18 января, о сокращении численности штата объявила американская компания Microsoft. В ближайшее время ее представители оставят без работы 10 тысяч сотрудников.

Напомним, что американо-израильская киберкомпания Forescout заявила о том, что снова будет сокращать численность штата. На этот раз без работы останутся около 100 сотрудников.