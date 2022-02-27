Автокатастрофа недалеко от Кфар ха-Насси: есть жертва и раненые

В результате столкновения двух авто на шоссе 8677 недалеко от Кфар ха-Насси умер молодой мужчина. Ранения получили два человека, включая ребенка.

23-летний мужчина погиб в автокатастрофе на шоссе 8677 недалеко от Кфар ха-Насси.

Об этом передают журналисты N12.

Медики и фельдшеры MADA оказали медицинскую помощь 2 другим раненым, 4-летнему ребенку с травмами живота и головы и 28-летнему человеку с травмами живота и конечностей. Они были эвакуированы в больницу Зив в Цфате.

Как ранее писал Курсор, на шестом шоссе неподалеку от Ницаней Оз произошла авария. В результате этого ДТП пострадала 20-летняя девушка. Она получила серьезные травмы.

Редакция Курсора также сообщала, что возле Афулы в ДТП сильно пострадал молодой мотоциклист.

Кроме того, мы писали, что 11 февраля, произошло ДТП на 6-м шоссе, возле развязки Лакия. Прибывшие на место происшествия сотрудники МАДА констатировали смерть двадцатилетнего мужчины. Также сообщается, что еще трое участников аварии были легко ранены. Медики оказали им помощь на месте, после чего госпитализировали в Сорокскую больницу для дальнейшего лечения.

Еще мы писали, что в Иудее, на шоссе 60 возле Кирьят-Арбы, произошло ДТП, при котором два легковых авто столкнулись в лоб. В результате инцидента погибла одна женщина, а также травмы получили еще пять человек. Умершей женщине 56 лет. Медики констатировали ее смерть на месте.

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