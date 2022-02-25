Бронемашина оккупантов на севере Киева переехал автомобиль с человеком внутри

К украинской столице подъехал танк оккупанта. Он заехал на территорию города и переехал гражданский автомобиль, который ехал ему на встречу, но попытался увернуться.

Бронемашина российских оккупантов, который смог заехать на Оболонь, переехал гражданский автомобиль с человеком внутри.

В сети показали видео с места событий.

К счастью, водитель выжил. Ему оказали медицинскую помощь.

Ранее редакция Курсора сообщала, что украинские военные попали в стоянку самолетов в Ростовской области.

Кроме того, наш портал писал, что под Гостомелем сожгли колонну российской военной техники.

Еще напомним, что украинские военные остановили превосходящие силы оккупанта на рубеже реки Тетерев.

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