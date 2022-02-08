Министр регионального сотрудничества Иссави Фрей госпитализирован после инсульта

Иссави Фрей почувствовал себя плохо в конце выступления в Кнессете, из-за чего был госпитализирован. Позже в больнице объявили, что министр регионального сотрудничества перенес инсульт.

Министр регионального сотрудничества Иссави Фрей (Мерец) был госпитализирован в больницу Ихилов во вторник после того, как почувствовал себя плохо. Врачи, обследовавшие министра и установили, что он перенес инсульт.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Пресс-секретарь сообщил, что он был госпитализирован для дальнейшего лечения и наблюдения в неврологическом отделении интенсивной терапии больницы.

В конце октября Фрей выступил с очень взволнованной речью, в которой он раскритиковал на членов Объединенного списка на фоне поднятых законопроектов, касающихся резни в Кафр-Кассеме.

В конце выступления Фрей почувствовал себя плохо, и ему была оказана медицинская помощь в клинике Кнессета.

Курсор ранее писал, что депутаты вступили в конфликт по палестинскому вопросу на заседании кабинета министров. Эяль Хулата в своей презентации лишь вскользь упомянул палестинцев, что вызвало критику со стороны министра регионального сотрудничества Иссави Фрея из партии Мерец.

Кроме того, министр регионального сотрудничества заявил, что «У нас есть обязательства перед палестинцами». На этой неделе состоится конференция стран-доноров Палестинской автономии, после более чем двух лет, в течение которых личные встречи не проводились из-за пандемии COVID-19.

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