Орит Строк: Правительство должно обеспечить безопасность жителей Иерусалима

Депутат считает, что полиция делает недостаточно для того, чтобы жители Иерусалима могли не волноваться за свои жизни.

Члены Религиозно-сионистской партии в понедельник посетили район Маалех Хазейтим в Иерусалиме, чтобы услышать от жителей о «ночи в осаде», которую они пережили в субботу вечером.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Во время визита жители побеседовали с председателем партии в Кнессете Орит Строк, которая рассказала, что ее партия требует одной простой вещи: «чтобы полиция обеспечила здесь безопасность, как того заслуживают жители Иерусалима, столицы Израиля».

«Полиция должна защищать жизни жителей, которые должны жить здесь в мире и спокойствии», — сказала она.

По ее словам, если ситуация, в которой арабские бунтовщики, бросающие камни и зажигательные бомбы с расстояния нескольких метров от домов евреев, продолжается, а полиция не направляет силы для их разгона, то можно сделать вывод, что желание защитить благополучие и безопасность жителей не так уж серьезно.

Она также сказала, что недавние инциденты в Маалех Хазейтим абсолютно связаны с другими происшествиями, произошедшими в последнее время, включая жестокую драку в медицинском центре «Сорока», волну террора и рост насилия, сельскохозяйственные преступления и многое другое.

Курсор также писал, что полиция задержала подозреваемых в беспорядках во время операции Страж стен. В понедельник 15 ноября сотрудники полиции задержали еще шестерых подозреваемых в участии в беспорядках в арабских городах во время военной операции ЦАХАЛа против палестинской террористической группировки ХАМАС, получившей название Страж стен.

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