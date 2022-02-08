ПА призывает к международному расследованию ликвидации палестинцев в Шхеме

Кабмин ПА призывает ООН и международные правозащитные группы осудить операцию израильских сил безопасности, в ходе которой были убиты три террориста.

Кабинет министров Палестинской автономии требует проведения международного расследования израильской операции, в результате которой погибли трое палестинцев, подозреваемых в терроризме.

Об этом пишет Times of Israel.

Трое палестинцев, члены «Бригад мучеников Аль-Аксы», были убиты израильскими войсками во время операции в Шхеме. Представители израильской обороны утверждают, что они несут ответственность за ряд недавних нападений со стрельбой.

«Кабинет призывает Организацию Объединенных Наций и международные правозащитные группы осудить это чудовищное преступление и добиваться привлечения виновных к ответственности», — говорится в заявлении министров.

Отдельно губернатор Шхема Ибрагим Рамадан призвал к проведению завтра всеобщей забастовки по всей провинции в знак траура по трем палестинцам.

Курсор ранее писал, что стали известны подробности устранения трех террористов в Шхеме. В полиции сообщили, что открыли ответный огонь по террористам после того, как преступники попытались атаковать силы безопасности Израиля из своего автомобиля.

Солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков в Шхеме. В телеграм-канале «Израильские трудовые будни» сообщили о том, что солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали трех боевиков в Шхеме. Также в сети показали видео с места событий. Они были сняты очевидцами. на них можно увидеть профессиональную работу военных ЦАХАЛа.

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