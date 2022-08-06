Появилось видео с ракетой, которая не смогла вылететь из Газы и упала прямо на город? погибли дети

На виде видно, как ракета взлетает, но затем поворачивает и падает прямо возле того места, откуда ее запустили. Появилась информация, что падение ракеты стало причиной гибели детей.

Многие ракеты, которыми террористы из сектора Газа обстреливают Израиль, создаются в кустарных условиях. Из-за этого их качество очень плохое, а потому использовать их небезопасно. Поэтому время от времени случается так, что ракета, которая должна полететь в сторону еврейского государства, взлетает и тут же падает в самой Газе.

И вот на телеграм-канале Израильские трудовыебудни показали видео с такой ракетой.

«А потом в Газе рассказывают что это их Израиль атаковал», — отметили администраторы канала.

Неудавшийся запуск «Исламского джихада» стал причиной трагической гибели детей в Джабалии. Об это написали на канале со ссылкой на главу Национальной информационной службы.

«Каждая стрельба террористической организации «Исламский джихад» является двойным военным преступлением. Он стреляет в мирных жителей, а жителей Газы использует в качестве живого щита. Этот инцидент является примером вреда, нанесенного Исламским джихадом жителям сектора Газа. Израиль сожалеет о причинении вреда невиновным», — написали администраторы канала.

Ранее наш сайт писал, что Либерман назвал условие прекращения авиаударов по Газе.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада».

Еще напомним, что в Ашкелоне ракета упала прямо в жилом квартале.