Столкновения в Старом городе Иерусалима: есть раненые

Арабские террористы закидали евреев камнями у Шхемских ворот, что привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений как минимум три человека получили легкие ранения.

По данным полиции, в результате ожесточенной драки между израильтянами и палестинцами в Старом городе Иерусалима ранены три человека.

Об этом пишет Израиль | Медиа Архив.

По данным полиции, драка началась в Старом городе и распространилась в районе Шхемских ворот, после чего на место происшествия была вызвана полиция, которая разделила две стороны.

Медики говорят, что двое раненых с легкими травмами доставлены на лечение, а третьему оказали помощь на месте.

Один человек арестован, а другие задержаны, пока полиция расследует инцидент.

Курсор ранее писал, что неподалеку от Йокнеам-Илит загорелся автобус. Пожарно-спасательная служба сообщила о том, что недалеко от Йокнеам-Илит на севере Израиля загорелся автобус. В сети появилось первое видео.

Кроме того, ночью в Шхеме арабские террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа. В ходе оперативных действий сил безопасности, арабские террористы открыли огонь по нашим солдатам, в следствии чего началась перестрелка.

Также сообщалось, что арабский охранник жестоко избил израильтянина. В Бар-Илане в Иерусалиме во время наблюдения за строительными работами скоростного трамвая арабский охранник жестоко избил израильтянина. Раненому оказывается медицинская помощь на месте.

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